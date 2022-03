Jessica, Clarissa e Lulù si separano, crisi o scelta?/ Ecco cosa succede tra le sorelle…

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié torna a raccontarsi a ruota libera dopo il gioco con le sorelle

E’ la vincitrice assoluta del Grande fratello vip 6 a suon di record storico, Jessica Sélassié, che ora torna a raccontarsi a ruota libera in un’intervista post-reality esclusiva, rilasciata a Chi magazine. Al giornale diretto dal conduttore del gioco della Casa, Alfonso Signorini, l’ex gieffina rende noti i progetti in cantiere per il suo futuro, tra cui la “separazione” dalle sorelle, Clarissa Sélassié e Lulù Sélassié, con le quali lei ha condiviso il gioco dei vipponi, prima da concorrente unico e poi da concorrenti singole.

Jessica Sélassié su Barù "Mi deve una cena" / "Ma non sarò una da una sera e via"

“E’ arrivato il momento di separarsi -esordisce nell’intervento rilasciato a pochi giorni dal trionfo segnato al Grande fratello vip 6-. Il GFVip ci ha unite, ci ha dato forza e ha creato una bella e nuova magia tra noi, anche se litighiamo spesso”. Ma non è tutto. Perché, inoltre, spunta fuori la Jessica più ambiziosa nell’intervista, con la princess che si candida per il ruolo di nuova conduttrice da post-prima serata, nella tv made in Italy, e perché no, anche nei piccoli schermi all’estero: “Io sogno di condurre un “late show”, facendo però la dovuta gavetta”.

Barù chiude definitivamente con Jessica Selassié/ "Una cosa che non mi interessa"

Jessica Sélassié fa strage di cuori dopo il Grande fratello vip 6

Al Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié non ha mai fatto mistero di voler trovare l’uomo dei suoi sogni nella Casa, dichiarandosi in più occasioni interessata alla conoscenza del coinquilino vip, Barù Gaetani. Quest’ultimo, in un’intervista post-reality concessa a Verissimo, ha tuttavia chiarito di nutrire un sentimento di amicizia verso la princess etiope, lasciando intendere di non essere intenzionato a impegnarsi sentimentalmente in una relazione di coppia seria, almeno non per il momento. Tuttavia, Jessica non perde la speranza su un futuro di coppia con lo chef, tanto che lo esorta a inoltrarle un invito a cena – tra le pagine di Chi.

Lulù "sfida" Cardi B/ Il sexy twerk a La pupa e il secchione infiamma il web

Nell’attesa che Barù Gaetani possa invitarla ad un appuntamento intimo tra loro, intanto, Jessica Sélassié si gode il successo in amore in senso lato. Questo, alla luce della strage di cuori che ora mette a segno tra i pretendenti che fanno la fila per conoscerla, tra i suoi fan più fedeli. “Sono piena e sbucano da ogni dove! Bene così, significa che sono piaciuta o forse sbocciata come donna, perché questa è la mia vera vittoria al GFVip”, rivela la principessa.

Che Jessica possa a breve trovare l’amore? Nel frattempo, la princess potrebbe debuttare a Uomini e donne, in un ruolo inedito…

© RIPRODUZIONE RISERVATA