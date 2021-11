Jessica e Sergio, Matrimonio a Prima Vista Italia/ Si sono lasciati o continuano il loro matrimonio?

Jessica e Sergio, la coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021 sorprende tutti durante la puntata finale della scelta del programma di successo di Real Time. Un rapporto partito in sordina, ma che poi è letteralmente esploso con la coppia che ha lavorato per risolvere una serie di problemi iniziali dovuti anche alla non conoscenza. All’inizio le cose tra Jessica e Sergio non sono andate benissimo. Jessica, 32 anni imprenditrice, era alla ricerca di un uomo maturo e deciso più grande di lei; Sergio, invece, 35 anni giramondo ha saputo aspettare pazientemente conquistando, puntata dopo puntata, il cuore della bella Jessica.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021/ Diretta: Davide e Martina esperimento fallito

Fondamentale per la coppia è stato il viaggio di nozze che ha permesso alla coppia di conoscersi meglio. Una conoscenza profonda e tale da spingere lo sposo in una vera e propria dichiarazione: “sei sopra ogni aspettativa”. Le cose sono improvvisamente cambiate nonostante le mille difficoltà, i litigi e le differenze caratteriali visto che Jessica e Sergio hanno cominciato a piacersi sul serio. Una storia che ha sorpreso, in bene, sia gli esperti del programma che i telespettatori visto che dopo mille peripezie hanno deciso di continuare il loro matrimonio anche fuori dal programma.

Davide e Martina si lasciano a Matrimonio a prima vista Italia 2021?/ Una relazione mai iniziata

Jessica e Sergio restano insieme anche dopo Matrimonio a Prima Vista

Tutto è ben quel che finisce bene verrebbe da dire guardando alla conoscenza fra Jessica e Sergio, una delle coppie dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Dopo mille dubbi, incomprensioni, titubanze e un’ammissione molto forte, ossia che se si fossero conosciuti al di fuori del programma non si sarebbero mai frequentati, Jessica e Sergio hanno rinnovato la loro promessa di matrimonio durante la scelta finale del programma.

Una storia a lieto fine visto che durante la puntata finale del programma Sergio e Jessica hanno deciso di restare sposati e di continuare la loro vita insieme. Nel momento della scelta, infatti, marito e moglie sono apparsi felici e sempre più complici a conferma che l’amore ha bisogno del suo tempo!

Dalila e Manuel, Matrimonio a prima vista/ La coppia rompe le promesse di nozze?

© RIPRODUZIONE RISERVATA