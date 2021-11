Jessica e Sergio, stanno insieme dopo Matrimonio a prima vista?/ La crisi c’è stata ma…

Jessica e Sergio è amore:”E’ impossibile non amarlo”

Jessica e Sergio restano marito e moglie a Matrimonio a Prima Vista Italia. Durante la puntata finale dei confronti, la coppia ha conquistato davvero tutti: dal pubblico fino agli esperti del programma – esperimento sociale di Real Time che hanno commentato “siete una gran bella coppia”. Sergio e Jessica, infatti, hanno dimostrato che con l’educazione, la stima e il rispetto reciproco è possibile porre delle fondamenta importanti su cui costruire un rapporto e una relazione d’amore. La scelta finale, infatti, ha emozionato tutti visto che Jessica e Sergio hanno confermato la loro decisione di matrimonio. Nessun divorzio o separazione, i due sono più uniti che mai confermandosi una delle coppie più in sintonia di questa ultima edizione. ”

“E’ impossibile non amare Sergio, è impossibile anche per chi come me si sforza a non farlo” sono state le parole di Jessica dedicate al marito Sergio. Anche lo sposo dal canto suo ha speso parole di grande amore per la consorte: “Jessica è una persona che non vuole mai andare via ma invita l’altro ad andare via e io infatti me ne sono andato più volte”.

Jessica e Sergio sono marito e moglie a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021

Jessica e Sergio non hanno però nascosto di aver vissuto dei momenti di difficoltà e contrasto. “Io avevo questa persona che mi guardava, come per dire che ero di troppo e così sono andato via” ha confessato Sergio dopo la registrazione del programma aggiungendo – “lei vedeva la mia presenza come se fosse una costrizione, e invece lei mi voleva vedere in modo diverso”. La sposa, invece, ha sottolineato di non averlo voluto mettere in difficoltà, ma di essere alla ricerca di ulteriori conferme. Non solo, Jessica ha poi aggiunto: “oggi posso dire che lo stimo, che è la persona migliore che ho incontrato nella mia vita”.

La crisi durante Matrimonio a Prima Vista Italia c’è stata ma è solo un brutto ricordo per la coppia che si è ritrovata insieme in Sicilia. “Quando mi ha detto che ha bisogno di me, quello mi ha spinto a tornare perchè lei si è trasformata” ha detto Sergio con Jessica che gli ha confessato di essersi innamorata di lui. La coppia ha poi trascorso delle vacanze in Sicilia, un momento che li ha uniti ancora di più. “Per me quello è stato il completamento di tutto il processo, io posso dire che in Sicilia ho capito di essermi innamorata di lei, è stata la vacanza perfetta, il finale giusto di tutto questo, da lì è iniziata la relazione vera, adesso è un altro capitolo, è un modo diverso, parliamo del futuro e lì è cambiato tutto” sono state le parole di Sergio con la moglie che ha confessato “quando ho visto che preferiva fare i biscotti con mia nonna invece che voler uscire la sera, ho capito che eravamo noi, eravamo così”. Che dire alla fine l’amore tra Jessica e Sergio è scoppiato come ha confermato lo sposo: “penso che Jessica avesse bisogno di radici e io avevo bisogno di poesia e il nostro è stato un connubio”.



