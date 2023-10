JESSICA MELENA, MOGLIE CIRO IMMOBILE/ “È un papà presente, facciamo tutto insieme”

Jessica Melena e Ciro Immobile sono stati ospiti a Verissimo per parlare della loro storia d’amore, che va avanti da dieci anni. “È stato un colpo di fulmine, davanti a un locale. Non ho avuto tempo per dimostrarle che mi piaceva perché era un giorno di festa e c’era tantissima gente. Mi avevano assalito, ero al Pescara e stavamo per vincere il campionato. Non siamo riusciti a scambiare due parole nel primo incontro. Poi ci siamo rivisti e da lì non ci siamo più divisi”. Subito, dopo 3 mesi dal fidanzamento, è arrivata Michela, la primogenita. “Eravamo ragazzini, ma avevamo tanto amore da dare. Abbiamo capito che siamo adatti a fare i genitori”.

Nonostante gli impegni professionali, il calciatore della Lazio si dedica con tutto se stesso ai suoi bambini. “Ciro si lamenta sempre che mi dedico ai bambini e lo trascuro, ma non è vero. È che i bambini sono tanti. È un papà e un marito presente. Il lavoro lo porta molto spesso lontano da casa, ma quando c’è si dedica completamente a noi. Noi facciamo tutto insieme, siamo una squadra. C’è un gran da fare, l’unione fa la forza. Spero che avremo tanti nipotini, dato che coi figli abbiamo detto basta. Vorrei essere una nonna giovane”, ha ammesso Jessica.

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio nonchè della nazionale italiana. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti nel 2012 in Abruzzo. In quell’annata il calciatore giocava al Pescara e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. E’ scattato uno sguardo e tra i due è nato l’amore come ha raccontato proprio Jessica durante un’intervista rilasciata a fsnews.it: “dopo tre giorni che ci conoscevamo, Ciro mi ha mandato un messaggio dicendomi che se avesse avuto figli li avrebbe voluti con me. Come si può definire il vero e grande amore se non così?”. La coppia ha vissuto in giro per l’Italia fino al trasloco definitivo nella città di Roma, una città caotica che è diventata casa. “È una città caotica, ma ci ha accolti con estremo calore. Ammetto di non frequentare tanti posti, ma ormai per noi è casa” – ha detto la bellissima Jessica che tra tutti i luoghi di Roma è molto legata allo Stadio Olimpico.

Non solo, nel cuore di Jessica c’è anche la città di Torino: “è stato magico il periodo che abbiamo trascorso lì: era nata da poco Michela, la nostra prima figlia, e le cose andavano bene. Ciro era felice, io ero felice”. Jessica e Ciro si amano alla follia e condividono anche tante passioni come: Viaggiare, i film horror e i giochi di società. E, ovviamente, la Lazio.

Jessica Melena e Ciro Immobile sono innamorati più che mai. Dal loro amore sono nati 4 figli: Michele, Giorgia, Andrea e il nuovo arrivato Mattia. La bellissima Jessica parlando del marito come padre ha confessato: “è un papà straordinario, ama tutti e tre in modo totalizzante. Michela e Giorgia sono le sue principesse, Mattia il suo complice. Ogni tanto la notte mi sveglio e mio marito non è a letto, poi controllo e lo trovo addormentato in camera delle figlie con un libro delle favole vicino”. Crescere 4 figli non è facile, ma la moglie di Ciro Immobile ha sottolineato: “chiunque abbia figli non si annoia mai. Fare il genitore è il lavoro più bello del mondo, non si dice così? L’impegno primario sono i miei piccoli, essere mamma è faticoso. Molti pensano che, essendo Ciro un calciatore, ci siano tate a non finire e che io faccia chissà quali altre cose. Niente di più falso. I figli sono i nostri, non delle tate”.

Non solo, la ex concorrente del docu-reality Le Capitane, trasmesso su Spike Tv, è una presenza costante sui social dove pubblica foto e post in compagnia del marito, ma ci tiene a precisare: “cerchiamo di mostrare quello che siamo nella realtà, ma senza dover postare a tutti i costi qualcosa. Nell’ultimo anno i social ci hanno aiutato a distrarci dall’emergenza e a mantenere il contatto con chi ci segue. Leggiamo e rispondiamo sempre con piacere ai messaggi, ma ci dispiace quando per questioni di tifoserie si scatena la rabbia: per questo motivo, a volte, sono stata tentata di cancellare i nostri profili”.

