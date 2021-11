Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile/ “Lasciai l’università per lui”

Chi è Jessica Melena: la moglie di Ciro Immobile

Secondo un vecchio detto attribuito alla scrittrice Virginia Woolf, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, idea che corrisponde appieno anche al caso di Ciro Immobile, legato ormai da anni alla moglie Jessica Melena. Il loro è un rapporto solidissimo, coronato dalla nascita di tre bambini (Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nato nel 2019), reso ancora più forte dalla complicità che i due hanno e alla capacità di sostenersi l’un l’altro che nei momenti più difficili.

Forse non tutti lo sanno, ma in un primo momento la famiglia di lei non era particolarmente favorevole al loro rapporto. “Quando l’ho conosciuto lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata – ha affermato tempo fa a Vieni da me, da Caterina Balivo -. Io studiavo a L’Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e abbiamo chattato per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale e Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, all’inizio non ho detto nulla ai miei genitori e quando l’hanno saputo erano arrabbiatissimi con me”.

Inizialmente i genitori di Jessica Melena contrari al rapporto con Ciro Immobile

Il primo a mostrarsi poco favorevole al legame tra i due era stato il papà di Jessica Melena: “All’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me”. I genitori di lei temevano che il loro rapporto avrebbe potuto influire sul suo percorso di studi, che avrebbe dovuto avere la priorità. Loro, infatti, avevano fatto sacrifici importanti per farla studiare e non volevano che lei lasciasse l’università. Cosa che poi è effettivamente accaduta. A distanza di due mesi dal loro primo incontro, infatti, lei ha poi lasciato l’Abruzzo per trasferirsi a Genova e stare così vicino a lui.

Jessica Melena è amata anche sui social

Al pari di molte altre “wags” (così vengono definite le mogli e le fidanzate dei calciatori), Jessica Melena ama tenere i contatti con i fan tramite i suoi profili social. Lei ha più di 900 mila follower su Instagram, dove ama pubblicare scatti che la ritraggono insieme alla sua famiglia, ma anche altri più professionali. In passato, infatti, ha preso parte a Le Capitane un docu-reality dedicato alle mogli dei calciatori.

