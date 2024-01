Jessica Morlacchi, chi è l’ex cantante dei Gazosa/ La carriera tra musica e tv e la lotta alla depressione

Jessica Morlacchi: i Gazosa, la carriera da solista, le esperienze in tv

Chi ricorda i Gazosa e il loro grande successo, di certo non può non ricordare la voce inconfondibile della formazione: Jessica Morlacchi. Nata a Roma il 17 luglio 1987, la sua passione per la musica viene ereditata dal padre e dalla sorella, al punto che a soli 7 anni inizia a studiare il basso. Nel 1998 fonda il gruppo Eta Beta, poi ribattezzato Zeta Beta e, a seguire, meglio conosciuto come i Gazosa. La formazione ebbe sin da subito un successo clamoroso: nel 2001, infatti, vince il Festival di Sanremo nella Categoria Nuove Proposte con il brano Stai con me (Forever).

Nello stesso anno collezionano un secondo successo, Www.mipiacitu, il singolo estivo che ancora oggi tutti ricordano. Nel 2002 prendono nuovamente parte al Festival di Sanremo con il brano Ogni giorno di più, sino alla decisione della Morlacchi di lasciare il gruppo l’anno successivo ed intraprendere la carriera da solista, che ha inizio nel 2004. Jessica Morlacchi, inoltre, vanta partecipazioni a diversi programmi tv: nel 2013 partecipata a The Voice of Italy, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante, nel 2019 partecipa a Ora o mai più e Tale e quale show. Infine, tra il 2020 e il 2023, ha fatto parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, esperienza segnata anche dal caso Memo Remigi.

Jessica Morlacchi e la depressione: “Non vivevo più“

Jessica Morlacchi, negli ultimi anni, ha anche rotto il silenzio su un difficile periodo della sua vita. Dopo il successo travolgente con i Gazosa in giovanissima età, la cantante ha faticato a sopportare la pressione e ha sofferto di depressione e attacchi di panico, come raccontato in un’intervista a Today del 2019: “Le persone possono combattere con i limiti che hanno, annientandoli per tornare a vivere. Per dodici anni ho sofferto di attacchi di panico e agorafobia. Non vivevo più. Non volevo uscire di casa, la mia vita era una vera nullità. Non facevo niente fino a che non ho deciso di riprendermi la vita in mano, partendo proprio dalla musica”.

C’è stato poi un punto di rottura, una vera e propria svolta, che le ha permesso di riprendere in mano la propria vita: “Mi sono messa d’impegno, la forza viene sempre dallo stomaco e tutti l’abbiamo. Sono importanti le passioni, ma la prima cosa è chiedere aiuto”. Infine, lancia un importante messaggio a tutti coloro che hanno sofferto una condizione simile: “Non andare da uno psicologo è una sciocchezza. Per la depressione esiste una cura, quindi dovete parlarne“.











