La voce dei Gazosa nei anni primi Duemila, Jessica Morlacchi, è senz’altro una delle concorrenti più vivaci e polemiche di quest’edizione del Grande Fratello. La coinquilina del GF è nata a Roma e ha esordito nel mondo dello spettacolo all’età di 14 anni, quando – nel 2001 – vince, assieme alla sua band, il Festival di Sanremo con il brano Stai Con Me (Forever). Non avendo mai abbandonato la sua passione per la musica, e dopo aver composto il suo ultimo singolo nel 2023, dal titolo, Se M’Innamoro, la concorrente – classe 1987 – secondo FanPage avrebbe iniziato, proprio in queste ore, ad agire seguendo un’invettiva contro alcune dinamiche riguardanti il reality di Canale 5.

Dopo l’eliminazione di Iago Garcia, uno dei suoi punti di riferimento più importanti all’interno della casa del GF, Jessica Morlacchi ha iniziato ad avvertire una forte malinconia e a rifugiarsi in se stessa o nel parere di poche altre figure di cui sembra fidarsi oltre la Porta Rossa. Una di queste è Mariavittoria Minghetti, con cui l’amica si è seduta a bordo piscina per ascoltarla e sfogarsi anch’essa su alcune questioni di gelosia. Già dopo la scorsa puntata la voce dei Gazosa aveva lasciato andare la tensione per le dinamiche venutesi a creare durante la diretta, oggi – invece – Jessica Morlacchi avrebbe mostrato il suo disappunto direttamente all’occhio del GF per aver assistito a una scena imbarazzante.

Jessica Morlacchi, critiche al sistema di controllo e confronto del GF

La concorrente romana, dopo aver lasciato andare le passate tensioni con la ballerina ed ex velina Shaila Gatta, dei giorni scorsi, ed aver chiarito i suoi sentimenti per Luca Calvani, in queste ore di sabato 23 novembre, aveva precedentemente criticato, in modo molto aspro, uno dei confronti organizzati dal GF, durante la scorsa puntata. Quello tra Federica Petagna e un ospite nella casa, l’ex tentatore Stefano Tediosi. Secondo il parere della cantante e bassista, il Grande Fratello avrebbe organizzato una situazione scomoda e imbarazzante per entrambi i partecipanti al confronto e, in modo particolare, per Federica Lepanto.

Si tratta della parentesi di dialogo venutasi a creare lo scorso 11 novembre. La quale avrebbe tenuto Federica Lepanto in un angolo a subire delle accuse ingiustificate da parte dell’ospite nella casa. Una situazione che, a parere dell’osservatrice Jessica Morlacchi, si sarebbe potuta evitare. La concorrente, però, nonostante queste situazioni scomode ha ricevuto anche un messaggio molto dolce da parte di una persona molto importante nella sua vita. Quando ha ricevuto il video messaggio si è compreso che, nonostante non si sappia molto della sua vita sentimentale fuori dalla casa del GF, la cantante abbia comunque molti affetti che tifano per lei. Tra questi, ad esempio, la mamma, con cui, la concorrente, ha raccontato di avere un bellissimo rapporto.