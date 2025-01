Jessica Morlacchi: cos’è successo dopo l’addio al Grande Fratello

Jessica Morlacchi, dopo la decisione del Grande fratello di punirla insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi mettendole direttamente al televoto con gli altri nominati del gruppo, ha deciso di abbandonare volontariamente la casa. Nonostante il tentativo di alcuni inquilini, come Mariavittoria, Lorenzo, Pamela e Shaila di farle cambiare idea, Jessica è rimasta ferma sulla propria posizione e, dopo aver ribadito il proprio pensiero, ha lasciato definitivamente la Casa.

Eva Grimaldi, rivelazione choc su Jessica Morlacchi: "Ritiro? Sapevo tutto"/ "Helena? Non hanno detto che..."

Solitamente, tutti i concorrenti che lasciano la Casa, arrivano in studio per raccontare le proprie emozioni e fare un bilancio dell’intera avventura con Alfonso Signorini e le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Ieri, anche Jessica era attesa in studio dove, però, non è mai arrivata. A svelare il motivo dell’assenza della Morlacchi in studio sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza che hanno svelato un retroscena.

Perchè Jessica Morlacchi ha abbandonato Grande Fratello?/ L'annuncio: “Nomination d'ufficio, non ci sto”

Il retroscena sull’abbandono di Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano e Amedeo Venza che hanno ricevuto la segnalazione di una persona presente nel pubblico durante la puntata, Jessica Morlacchi era attesa in studio ma si sarebbe rifiutata chiedendo di andare direttamente a casa.

“Ieri Jessica doveva fare il suo ingresso in trasmissione, deciso all’ultimo minuto. Ma appena l’hanno presa dalla Casa per portarla in studio, lei si è rifiutata di entrare e ha chiesto di tornare a casa sua. Anzi, ha detto che si rivolgerà al suo avvocato per capire meglio la situazione. Non so cosa stia succedendo, ma sembra che ci sia qualcosa sotto”, il testo della segnalazione. In casa, nel frattempo, gli altri concorrenti sono tutti d’0accordo con Lorenzo Spolverato secondo cui la produzione avrebbe dovuto aprire due televoti: uno tra Ilaria, Helena e Jessica e uno tra i nominati del gruppo anticipando che, qualora a pagarne le conseguenze dovesse essere Shaila, finita al televoto, abbandonare il reality.

Ilaria Galassi punge gli autori: "Adesso il pubblico decide? Che schifo"/ Signorini: "Ti abbiamo sentita"