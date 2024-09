Jessica Morlacchi, incidente al Grande Fratello 2024: gomitata da Yulia Bruschi

Ieri sera, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2024, hanno fatto l’ingresso in Casa alcuni nuovi concorrenti e tra questi spicca Iago Garcia, attore spagnolo conosciuto dal pubblico per aver recitato nella soap opera Il Segreto. La conoscenza con l’attore è arrivata per le concorrenti del reality non in salone, come di consueto capita all’ingresso di una new entry, ma in Confessionale; le donne della Casa, una accanto all’altra, hanno fatto entrare Iago Garcia in Confessionale per le presentazioni.

L’accoglienza è avvenuta con grande entusiasmo e soprattutto Jessica Morlacchi, alla ricerca dell’amore nel reality, è rimasta decisamente affascinata dall’attore; tuttavia la cantante è incappata, suo malgrado, in un piccolo incidente. Mentre si trovava seduta in Confessionale, in attesa di presentarsi a lui, è stata accidentalmente colpita da Yulia Bruschi con una gomitata involontaria. La modella di origini italo-cubane, dopo aver salutato l’attore con annessa gomitata alla coinquilina, si è subito scusata con lei; a seguire Jessica si è alzata e ha fatto la conoscenza con il nuovo partecipante.

Jessica Morlacchi, il video dell’incidente e l’intervento di Alfonso Signorini

Il siparietto tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi ha scatenato ironia e risate tra le altre donne del Confessionale, mentre la cantante timidamente si stava avvicinando a Iago Garcia per le presentazioni. L’involontaria gomitata non è passata inosservata e il video è presto diventato virale sul web, suscitando l’ironia del popolo social.

Anche Alfonso Signorini, in seguito alle presentazioni di Iago Garcia con le donne della Casa, è ritornato su quanto accaduto prima tra Jessica e Yulia al Grande Fratello 2024, esclamando divertito alla Morlacchi: “Complimenti a Jessica che si è presa una gomitata in faccia!“. La modella si è nuovamente scusata per il piccolo incidente, mentre la cantante ha reagito con ironia.

