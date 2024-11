Un amore impossibile, è quello che Jessica Morlacchi ritiene di provare per Luca Calvani. Lo ha ammesso la stessa cantante nella diretta della nuova puntata del Grande Fratello 2024. “Penso che sarà successo spesso… è un amore impossibile in primis perché so quanto è innamorato di Alessandro“. E si è rivolta anche a quest’ultimo: “Perdonami questa figuraccia, ma non ci posso fare niente“.

A tal proposito, ha fatto luce sui suoi sentimenti: “Sono partita con la testa, è una cosa solo mia, la vivo solo io. Ho solo permesso al mio cuore di sognare e viaggiare, perché sono sensazioni a cui non so e non voglio rinunciare, anche perché non sto facendo male a nessuno e non sto mettendo a disagio nessuno. Io non posso farci niente, se non sorriderci sopra anche se fa male“.

Jessica Morlacchi ha spiegato che l’attore si è legato a lei perché vede in lei una persona di cui si può fidare. “Sicuramente mi vede come una sorellina, non credo veda altro. Se avesse visto altro, inevitabilmente sarebbe successo qualcosa, visto che siamo sempre a contatto. Io e lui passiamo molto tempo insieme“.

Jessica Morlacchi e l’amore impossibile per Luca Calvani

“Penso che lui mi tratti come un peluche“, ha scherzato Jessica Morlacchi, che è consapevole di non avere speranze con Luca Calvani, essendo l’attore già impegnato sentimentalmente. “Mi ha anche detto che è perdutamente innamorato del suo compagno“. Anche per questo vuole evitare di affrontare la questione, visto che si sente in imbarazzo.

Lo stesso attore, interpellato da Alfonso Signorini, ha ribadito che non può esserci altro che amicizia, seppur con una bella dedica per lei: “L’ho notata… forse lei è talmente giusta che è il mondo tutto sbagliato, mi piace scuoterla e coccolarla un po’. Per quello le racconto di viaggi… io passerò al vaglio tutti coloro che vorranno uscire con lei“. Di parere diverso è Enzo Paolo Turchi: “Io penso che sia un amore vero, li ho visto avvicinarsi. Ho visto Luca molto cotto, molto più di Jessica“.