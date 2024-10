Jessica Morlacchi e il racconto degli attacchi di panico al Grande fratello 2024

Jessica Morlacchi, anche nella casa del Grande Fratello 2024, ha deciso di aprire il proprio cuore e parlare di uno dei periodi più difficili della sua vita, quello in cui ha dovuto combattere contro gli attacchi di panico che le impedivano di vivere serenamente la sua quotidianità rendendo difficile anche il gesto più semplice. Non è la prima volta che la cantante racconta una fase dolorosa della sua vita, ma stavolta ha scelto di farlo in maniera ancora più diretta e sincera. L’occasione è arrivata quando il Grande Fratello ha chiamato in confessionale Jessica e Clayton Norcross obbligandoli a condividere un maglione raccontandosi le reciproche vite.

Un modo per far entrare in contatto due mondi diversi quello ideato dal Grande Fratello che ha così permesso a Clayton di conoscere meglio Jessica che, nel raccontare la sua vita, ha scelto di soffermarsi sul periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico.

Jessica Morlacchi e il racconto degli attacchi di panico: la reazione di Clayton Norcross

Senza scendere in dettagli particolari, Jessica ha raccontato a Clayton Norcross della lotta fatta per combattere gli attacchi di panico. “Da quando ho cominciato ad avere attacchi di panico, ho cominciato ad andare dallo psicologo… per non risolvevo! A trent’anni, ho iniziato a cantare dallo psichiatra. Mi ha dato dei calmanti, delle pasticche, che ho preso per 6 mesi”, ha confessato la cantante.

“Antidepressivi, sono forti!”, ha detto l’attore. “Non erano grandi dosi, erano dosi giuste, dovevano fermare i battiti elevati che avevo appena sveglia. Ansia…“, ha spiegato poi la cantante che, lentamente, grazie agli aiuti di specialisti e della propria famiglia, è riuscita a riprendere in mano la propria vita tornando a lavorare fino al punto da accettare di partecipare al Grande Fratello 2024 dove si sta facendo conoscere sempre di più dal pubblico.