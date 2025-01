Dopo giorni di speculazioni, non ci sono più dubbi: questa sera, 13 gennaio, Jessica Morlacchi tornerà al Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata Federica Panicucci a Mattino 5, confermando che la cantante varcherà di nuovo la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Attenzione: Jessica non tornerà ad essere una concorrente del reality. Bensì, rientrerà per avere un confronto con Luca Calvani e Helena Prestes, così da mettere un punto a tutte le questioni rimaste irrisolte. Ricordiamo che, lo scorso mercoledì, 8 gennaio, Jessica ha scelto di abbandonare volontariamente il Grande Fratello, dopo essere stata mandata in nomination d’ufficio insieme ad Helena e Ilaria Galassi.

La decisione è arrivata in seguito ad un acceso scontro con Helena, durante il quale la brasiliana le aveva lanciato un bollitore addosso. Jessica è stata accusata di aver provocato la rivale con ripetuti insulti, motivo per cui aveva ricevuto lo stesso provvedimento disciplinare. La cantante, però, non ha ritenuto giusto essere messa sullo stesso piano di Helena, sostenendo che lei si fosse limitata alle parole, senza ricorrere alla violenza. Per questo, in segno di protesta, ha deciso di lasciare definitivamente la Casa, senza neanche essere fermata da Alfonso Signorini.

Jessica Morlacchi torna ufficialmente al Grande Fratello: ecco cosa accadrà nella puntata di lunedì 13 gennaio

“Stasera Jessica rientra nella Casa del Grande Fratello soprattutto per chiudere i conti lasciati in sospeso con Helena e Luca”, con queste parole Federica Panicucci ha annunciato il rientro della Morlacchi nella puntata del reality prevista per questa sera, lunedì 13 gennaio. Dopo aver lasciato la Casa, Jessica è scomparsa dai radar, mantenendo il silenzio anche sui suoi profili social. Nel frattempo, gli inquilini hanno continuato a parlare di lei, sia in termini positivi che negativi. Luca ha avuto un acceso scontro con Mariavittoria Minghetti, che lo ha accusato di aver abbandonato quella che un tempo era una sua amica per schierarsi apertamente dalla parte di Helena.

Calvani ha risposto urlando contro Mariavittoria, ribadendo di volere bene a Jessica ma aggiungendo che, nell’ultimo periodo, aveva “scelto di fare schifo“. Helena, invece, ha evitato l’argomento, anche se durante la diretta di mercoledì scorso aveva criticato la cantante per non essere stata in grado di chiedere scusa, ritenendo immaturo il motivo del suo abbandono. Insomma, i conti in sospeso per Jessica sono parecchi, e questa sera si preannuncia una puntata infuocata al Grande Fratello.