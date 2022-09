Jessica Selassiè e Franco Bortuzzo/ Ancora scontri sulla storia di Manuel con Lulù

FRANCO BORTUZZO, BUFERA SOCIAL DOPO LE FRASI SU LULU’ SELASSIE’

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: una relazione naufragata presto e una vicenda che ha avuto tanti (forse troppi) comprimari, a partire dal padre dell’ex atleta, Franco Bortuzzo, e la sorella della principessa etiope, anche lei discendente della stessa dinastia: oggi, a distanza di diverso tempo dalla partecipazione di Manuel a quell’edizione del “Grande Fratello VIP” gli strascichi di quella vicenda sono ancora vistosi e nonostante i diretti interessati abbiano, in un modo o nell’altro, intrapreso percorsi di vita differenti.

In una recente intervista concessa al magazine “Chi”, Manuel Bortuzzo aveva parlato della nuova fiamma, Angelica Benevieri, ma era tornato pure sulle vicende di quell’edizione del reality show con la tormentata relazione con Lulù Selassiè, finita praticamente poco tempo dopo che le telecamere si erano spente. E a rinfocolare le polemiche ci ha pensato a sua volta Franco Bortuzzo, definendo in modo un po’ dispregiativo la ragazza come “la ex coinquilina di Manuel”, volendo cancellare la persona con cui questi aveva avuto una storia. Ma le sue dichiarazioni, unite alle frasi secondo cui a Manuel non era piaciuto affatto il GF VIP e che le sue intenzioni da papà erano quelle di “lanciare un campanello d’allarme” hanno sollevato un polverone, con tante persone ad accusare l’uomo di essere lui dietro la rottura. “Mio figlio ha fatto tutto da solo” ha replicato prima di prendersela coi social network e quelle che a suo giudizio sono delle invenzioni della stampa rosa.

JESSICA SELASSIE’ DIFENDE LULU’ SU MANUEL BORTUZZO: MA TRA DI LORO…

Una storia che continua ancora oggi a botte (e risposte) tramite i social e che ha visto entrare in scena anche Jessica Selassiè, vincitrice proprio dell’edizione numero sei del reality show targato Mediaset. E al 27enne, pure lei al centro di diverse polemiche nel corso di quella tumultuosa esperienza nella Casa del GF, non ha mai fatto mistero di difendere la sorella da quello che per alcuni sarebbe stato il voltafaccia di Manuel: durante un’ospitata di questi, assieme all’amico Aldo Montano, al “Maurizio Costanzo Show”, Jessica aveva commentato con una eloquente Storia su Instagram le sbrigative parole del ragazzo sulla fine della relazione con Lulù (“L’ho lasciata: lei fa la sua vita e io la mia…”).

Ad ogni modo, a parte quel “No comment” che lascia pochi dubbi sulla sua posizione in quella estenuante querelle televisiva, proprio in merito all’affaire-Bortuzzo pare non siano comunque mancati degli scontri tra le due sorelle. Nonostante infatti siano arrivate poi diverse smentite, secondo alcuni bene informati sembra che Jessica abbia più volte -alcune anche in pubblico a beneficio della curiosità dei presenti- cercato di far ragionare e cambiare idea a Lulù proprio sul suo ex compagno e sui costanti attriti col padre di lui, Franco Bortuzzo. Insomma, l’ennesimo capitolo di una vicenda che promette di avere ancora altri strascichi: notorietà televisiva e chiacchiericcio mediatico a parte, cui prodest?











