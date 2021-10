Jessica Selassié “Soleil Sorge ci ha avvelenato con la carne cruda!”/ Accuse choc al GF VIP

Nella Casa del Grande Fratello Vip tornano le tensioni. Sotto accusa, ancora una volta, ci sarebbe Soleil Sorge, “rea” secondo alcuni Vipponi di aver “avvelenato” i suoi inquilini con della carne. A finire nella bufera anche Sophie Codegoni, che insieme all’influencer si era messa ai fornelli in occasione della cena organizzata in vista della serata a tema, Gang a New York. Come riferisce Novella 2000, tutto sarebbe filato liscio durante la festa, ma il giorno successivo qualcosa avrebbe disturbato l’apparente quiete.

Qualche inquilino della spiatissima Casa, infatti, avrebbe lanciato una grave accusa nei confronti di Soleil Sorge che insieme a Sophie, nella serata di sabato, si era cimentata nella preparazione della carne alla brace per lei e per tutti i suoi compagni di avventura. Domenica mattina però, una delle principesse etiopi, Jessica Selassié, ha accusato Soleil Sorge di aver “avvelenato” tutti i concorrenti poiché, a suo dire, avrebbe tolto la carne dalla stagnola per cuocerla al barbecue ma sarebbe poi rimasta cruda. Così facendo avrebbe causato un malessere negli altri gieffini.

Jessica Selassié, accuse choc a Soleil Sorge e Sophie Codegoni per della carne

Ad essere accusata dalla principessa etiope di aver voluto “avvelenare” i Vipponi, non solo Soleil Sorge ma anche Sophie Codegoni che secondo Jessica Selassié avrebbe le stesse colpe dell’influencer. Tuttavia, a scagionare le due Vippone dalle pesanti accuse ci ha pensato il popolo social che ha fatto notare come gran parte della carne fosse stata cucinata da Aldo Montano e da Alex Belli, mentre solo una parte del cibo sarebbe stato cotto da Soleil e Sophie.

Gli attenti telespettatori, frequentatori di Twitter, avrebbero anche sottolineato come proprio Belli avrebbe persino rivelato che in realtà c’erano dei pezzi di carne bruciati, scagionando ulteriormente le due ragazze. Scrive in merito un utente social, come riportato da Novella 2000: “Siccome molti stanno male da ieri, Jessica sta accusando Soleil di aver avvelenato tutta la Casa perché ha tolto la carne dalla carta stagnola per farla cuocere sul barbecue che è rimasta cruda… l’ennesima assurdità”. Lo stesso utente suggerisce tra l’altro che Soleil e Sophie avrebbero fatto bene a togliere la carne dalla stagnola “perché si cucina sulla griglia senza stagnola che tra l’altro è cancerogena”. Insomma, per il web la Selassié avrebbe esagerato con le accuse nei confronti di Soleil, atte probabilmente solo ad attaccarla.

