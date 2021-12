Jessica Selassié “Vorrei un aereo dai fan”/ Davide la consola “fai la tua strada”

Jessica Selassié e l’ultimo confronto con Alex Belli

Dopo diverse puntate caratterizzate più da ombre che da luci, nel corso del ventottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip di venerdì 17 dicembre, è tornata ad essere più partecipe anche Jessica Selassié. La principessa ha avuto fin ora un percorso scandito da alti e bassi, caratterizzato principalmente da diversi motivi di confronto e conflitto con alcuni componenti della Casa. In particolare, ha avuto modo di scontrarsi di recente con Maria Monsè, con la quale fin da subito non è riuscita a stringere un vero e proprio rapporto. Molto forte anche il confronto di qualche settimana fa con Katia Ricciarelli, con la complicità delle sorelle; un vero e proprio scontro generazionale dettato da incomprensioni tipiche delle differenze di carattere.

Nell’ultima puntata è stata chiamata in causa per l’ennesimo atto del controverso percorso di Alex Belli all’interno della casa, espulso nell’appuntamento precedente per aver infranto le norme anti-Covid. Nello specifico, Jessica è stata chiamata dal presentatore, con Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Biagio D’Anelli per aver un confronto richiesto proprio dall’attore di CentoVetrine. Per l’occasione, Alex ha cercato di spiegare le sue motivazioni sul suo comportamento all’interno della casa, soprattutto in riferimento al rapporto con Soleil. Si è più volte rivolto proprio alla principessa, invitandola a comprenderlo perché consapevole del suo modo di essere. Jessica si è dimostrata dispiaciuta del comportamento dell’amico, dimostrandosi comunque meno dura rispetto a dichiarazioni precedenti dove aveva preso decisamente le difese di Soleil.

La principessa resta al GF Vip: lo sfogo dopo la puntata

Successivamente per Jessica Selassié è arrivato anche il momento di confermare la sua permanenza all’interno della Casa, visto il prolungamento fino a marzo 2022. La giovane ha dato il suo consenso, aggiungendo ironicamente di aspettare con ansia l’ingresso della new entry maschile. La giovane ha avuto anche modo di sorridere perché scelta come immune della settimana, evitando così il possibile rischio del televoto. Per quanto riguarda la sua nomination invece ha deciso di fare il nome di Miriana; ha motivato la scelta affermando di non apprezzare il comportamento della donna che per la vicinanza a Biagio sembra aver dimenticato i rapporti di amicizia.

Dopo la diretta è arrivato un duro sfogo da parte della principessa, entrata in crisi dopo l’ultima puntata. La ragazza infatti non ha preso molto bene il poco calore riservatole dal pubblico in occasione del suo ingresso in studio. Ha dichiarato inoltre di sentirsi poco motivata e di avere l’impressione non solo di non essere amata ma soprattutto di non avere un vero e proprio ruolo all’interno della casa se non quello di cucinare. Nelle prossime puntate sono quindi attese novità sulle sue minacce di abbandono nonostante abbia appena confermato la permanenza.

I consigli di Davide Silvestri dopo la crisi

Archiviato lo sfogo del post puntata, Jessica Selassié è riuscita a trovare una spalla nell’attore Davide Silvestri che ha compreso il suo stato d’animo. Al giovane ha spiegato il motivo della sua crisi dovuto anche all’assenza di un aereo da parte dei suoi fan. L’unico ricevuto infatti è da parte di “un’incognita che non so neanche chi è”. “A me piacerebbe avere l’aereo dai fan”, ha commentato la principessa etiope, che ha ribadito l’assenza di stimoli per poter affrontare i prossimi tre mesi con la giusta serenità. “Sono caduta per questo profondamente in una crisi perché ho pensato che rimango ma non piaccio fuori e che rimango a fare?”, ha aggiunto.

Il consiglio di Davide è stato chiaro: meglio essere se stessa piuttosto che fingere e rischiare di rovinarsi in tal modo la sua immagine di persona. La giovane è attualmente immune e dunque ha scampato il televoto, ma il consiglio dell’attore è quello di attendere le prossime nomination e capire l’esito che potrebbe smentire tutti i suoi dubbi negativi sul suo conto. “Non guardare e non pensare a quello che fanno gli altri”, ha concluso Davide, consigliandole di proseguire per la sua strada.



