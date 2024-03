JESUS, RAI 1/ Film con Jeremy Sisto, le anticipazioni di stasera 29 marzo 2024

Jesus, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Il film Jesus, fa parte di un ciclo di fiction create per la tv e il film è in realtà tratto da una miniserie di due puntate chiamata La Bibbia: Jesus. Questa serie è stata creata pensando ad un pubblico laico, per questo inizialmente la figura di Gesù è una versione molto umana che rappresenta un giovane scanzonato e pronto più al divertimento che ad una scelta di vita mistica. Il film riporta alcune particolarità che hanno fatto parlare molto la critica. Nella pellicola infatti ci sono alcuni elementi che rimandano alla contemporaneità. Satana, il grande seduttore, appare vestito in abito Armani, e alla fine del film, quando il destino di Jesus è ormai compiuto, viene fatto tornare sulla terra, vestito con abiti moderni, per continuare la sua opera di divulgatore della parola del Signore.

Jesus, diretto da Roger Young

Venerdì 29 marzo, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda alle 22,30 e contemporaneamente in diretta streaming video su RaiPlay. il film storico-drammatico del 1999 Jesus. Si tratta di una pellicola di Roger Young, vincitore di un Emmy Award nel 1980 per Lou Grant e autore di una serie di film per la TV su La storia della Bibbia, di cui questo film fa parte.

Nel cast di Jesus, a dare volto al protagonista, c’è Jeremy Sisto, attore italoamericano noto per la pluripremiata serie televisiva Six Feet Under e per Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, per la regia di Asia Argento.

Maria, madre di Jesus, è interpretata da Jacqueline Bisset. Attrice affascinante e simbolo di sensualità, ha lavorato con Roman Polański in Cul-de-sac, e con Steve McQueen in Bullitt. A fianco di Marcello Mastroianni ha interpretato La donna della domenica, e ancora può essere apprezzata ne Il magnate greco con Anthony Quinn.

Infine, veste i panni di Ponzio Pilato, Gary Oldman, premio Oscar per la sua interpretazione di Winston Churchill ne L’ora più buia, noto per aver dato vita a Sirius Black in Harry Potter, per aver incarnato il commissario Gordon nella trilogia dedicata a Batman di Christopher Nolan e per l’iconico ruolo del vampiro Dracula di Bram Stoker, sotto la regia di Francis Ford Coppola.

La trama del film Jesus: la vita di Gesù nel suo lato più umano

Jesus è un giovane che ai tempi dell’imperatore Tiberio si trova a Gerusalemme e vive con la propria famiglia, quando in città arriva il nuovo procuratore Ponzio Pilato, alto funzionario dell’Impero Romano, mandato in Provincia per contrastare una realtà politica e religiosa caotica e disordinata.

I giorni dell’adolescenza per Jesus stanno finendo e alla morte del padre Giuseppe, decide di affrontare il dolore del lutto partendo. Nel suo viaggio cerca di dare risposta ad alcune domande che si pone da sempre su di sé e le sue origini. Perché appare così speciale agli occhi di tutti? Perché è in grado di compiere miracoli e atti eccezionali? E infine, la domanda di tutte le domande: è veramente figlio di Dio? Il giovane inizia quindi a peregrinare, e ben presto farà conoscenza con i suoi apostoli.

L’umanità di Jesus si mischia sempre più spesso con momenti mistici che culminano in veri e propri miracoli. Il rapporto speciale che riesce ad instaurare con tutti non emerge solo con i discepoli o con i legami che crea con una sempre più numerosa folla di curiosi che vengono a sentirlo parlare, ma anche e soprattutto con sua madre, Maria. Quest’ultima è una genitrice amorevole e preoccupata che guarda suo figlio crescere e farsi uomo, mentre rivela sempre più chiaramente i segni di divinità che convivono in lui.

È proprio ora che alle orecchie di Ponzio Pilato iniziano a giungere le voci di questo giovane che predica per le strade con fare sovversivo e dichiara di portare messaggi divini in terra. Egli si aggiunge alla fila di nemici che Jesus si sta facendo, predicando pace e amore e condannando l’ingordigia di ricchezza dei capi religiosi del suo tempo.

Jesus, continua il suo pellegrinaggio e, giunto nel deserto, fa un incontro particolare. È Satana, che proverà a indurre in tentazione il giovane, che per 40 giorni e 40 notti dovrà resistergli per non abbandonare la predicazione della parola di Dio. Vinta la sfida lanciata da Satana, Jesus si reca per la Pasqua ebraica a Gerusalemme. È qui, che un’insospettabile amico lo tradisce. Giuda Iscariota, suo discepolo, lo consegna per denaro ai capi religiosi che vedono in Jesus un pericolo.

Poche ore dopo alcuni soldati dell’Impero vengono ad arrestarlo per portarlo proprio davanti al nuovo procuratore Ponzio Pilato. Sarà lui ad interrogarlo, per decidere la sua sorte terrena.











