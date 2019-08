Joao Cancelo per Danilo, scambio Juventus-City/ “C’è l’accordo”: 30 mln ai bianconeri

Joao Cancelo per Danilo, è arrivata la svolta: accordo tra Juventus e Manchester City per lo scambio tra terzini. Come riporta Sky Sport, le due società sono ormai alle battute conclusive: l’operazione andrà in porto sulla base dello scambio dei due cartellini con 30 milioni di euro di conguaglio economico per la Vecchia Signora. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio evidenzia che l’ex Porto metterà nero su bianco un contratto di cinque anni da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus: da limare gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca è attesa in serata. Già domani il calciatore brasiliano potrebbe arrivare in Italia, con la Juventus – che si appresta a cedere Mandzukic al Manchester United – già al lavoro per fissare le visite mediche: non è da escludere che entro le prossime 24 ore arrivi l’ufficialità per una delle operazioni più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo, con Joao Cancelo che saluta i bianconeri ad appena un anno di distanza dal suo arrivo dal Valencia, via Inter.

JOAO CANCELO PER DANILO, SCAMBIO JUVENTUS-CITY: E’ FATTA

Prelevato dal Valencia per 40 milioni di euro, Joao Cancelo non ha convinto fino in fondo la dirigenza bianconera: 32 presenze e 5 assist tra Serie A e Champions League, prestazioni che hanno evidenziato grandi qualità dal punto di vista offensivo ma carenze innegabili in difesa. Maurizio Sarri ha valutato il portoghese nel ritiro pre-campionato ed ha dato il suo via libera alla cessione, con la Vecchia Signora che farà una discreta plusvalenza. Alla corte del tecnico nato a Napoli arriverà il brasiliano Danilo, da due stagioni al Manchester City: arrivato nell’estate 2017 dal Real Madrid per 30 milioni di euro, il 28enne non è riuscito a trovare continuità alla corte di Pep Guardiola, appena 11 le presenze in Premier League nell’ultima stagione. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma ormai ci siamo: è fatta per lo scambio Joao Cancelo-Danilo tra Juventus e Citizens.

