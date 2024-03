Joe Barone come sta?/ Condizioni di salute gravi per il DG della Fiorentina (oggi 18 marzo 2024)

CONDIZIONI DI SALUTE DI JOE BARONE, COME STA?

Restano critiche le condizioni di salute di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina che è stato colpito da un infarto ieri pomeriggio, mentre i Viola si preparavano per la partita di campionato in programma a Bergamo contro l’Atalanta, naturalmente rinviata a data da destinarsi. Joe Barone si trova ancora in gravi condizioni naturalmente all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato portato in seguito al malore.

Leggiamo allora il comunicato emesso dalla Fiorentina oggi, lunedì 18 marzo 2024: “ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento”.

JOE BARONE RESTA IN CONDIZIONI CRITICHE

Impossibile quindi sbilanciarsi sulle condizioni di salute di Joe Barone: l’intervento chirurgico al quale il direttore generale della Fiorentina è stato sottoposto ieri sera tecnicamente è riuscito, ma adesso sarà fondamentale il decorso post-operatorio, che non sarà per niente facile. Secondo quanto era stato appreso già dall’agenzia Ansa, non ci sono stati miglioramenti rispetto a ieri e le condizioni di Joe Barone rimangono quindi gravi.

Tutto il mondo del calcio naturalmente si è stretto alla Fiorentina e alla famiglia di Joe Barone in questo momento così complicato. Possiamo riportare le dichiarazione del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che così si è espresso all’Ansa per esprimere la propria personale vicinanza: “Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà”.

