Joele nuovo tronista di Uomini e Donne: è veneziano/ Lo scoop di Deianira Marzano

Il nuovo tronista di Uomini e Donne si chiama Joele, ha 26 anni ed è veneziano. Lo scoop, a poche settimane dall’inizio della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi, è stato lanciato da Deianira Marzano, nota opinionista nonché spesso rivelatrice di indiscrezioni relative alla vita dei personaggi del mondo dello spettacolo.

La “bacchettatrice” dei vip, in questa occasione, avrebbe ricevuto lo spoiler da una sua follower. Sulle storie di Instagram ha infatti pubblicato una conversazione con una ragazza dalla identità non rivelata. Sarebbe stata proprio lei a fornire a Deianira Marzano nome e cognome (quest’ultimo oscurato per motivi di privacy) del giovane scelto per la nuova edizione del format in cui i giovani si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Per comprendere se l’indiscrezione si concretizzerà, tuttavia, sarà necessario attendere ancora un paio di settimane.

Joele nuovo tronista di Uomini e Donne: ecco chi è

“Ciao Deianira se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Un co****ne! Non so come l’abbiano selezionato. Joele anno 1995 abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città”. Questo il messaggio inviato dalla misteriosa ragazza a Deianira Marzano.

Joele, presunto nuovo tronista di Uomini e Donne, è dunque veneziano ed ha 26 anni. I concittadini che lo conoscono, tuttavia, non sembrerebbero avere una bella opinione di lui. “Con il suo cervello praticamente! È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Sta girando già video presentazione. Sicura 100%”, si legge ancora nella conversazione. La fonte, al termine della chat, chiede di rimanere anonima. Non resta altro che attendere l’inizio del programma per scoprirne di più.

