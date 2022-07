Johnny Dorelli, ex marito Catherine Spaak/ Lei: “non aveva piacere che lavorassi”

Johnny Dorelli ex marito Catherine Spaak: il matrimonio

Johnny Dorelli è stato un ex marito di Catherine Spaak. Un grande amore tra i due suggellato anche della nascita del figlio Gabriele. Tra tutti i matrimoni della attrice e conduttrice belga naturalizzata italiana sicuramente quello più conosciuto è stato con Johnny Dorelli, showman di successo. L’incontro tra i due è avvenuta sul set della commedia musicale “La vedova allegra”; tra i due scatta una forte passione che li spinge ad innamorarsi fino al grande passo del matrimonio. Nel 1972 la coppia pronuncia il lieto si e dal loro amore è nato anche un figlio di nome Gabriele. Eppure qualcosa ad un certo punto si spezza; dopo sette anni d’amore, nel 1979, la coppia decide di separarsi prendendo due strade completamente differenti pur restando in ottimi rapporti.

Ma come mai è finita tra i due? In una intervista fu proprio la bellissima Catherine Spaak ad aprire i cassetti della memoria e raccontare: “avevo problemi di salute, anoressia, andai in analisi, non riuscivo a lavorare. Ero sposata con Johnny Dorelli che non aveva piacere che lavorassi. Diceva: “Ce n’è già uno e basta”. E con il cinema ha deciso poi di chiudere davvero ed è forse in quel momento che la loro storia era arrivata al capolinea. Ed ha iniziato a scrivere…”.

Johnny Dorelli è l’ex marito di Catherine Spaak: perchè si sono lasciati?

Johnny Dorelli è l’ex marito di Catherine Spaak. Sette anni d’amore e di matrimonio tra i due; una storia che ha fatto sognare milioni di italiani essendo entrambi due degli artisti più amati dal pubblico. Eppure il rapporto tra i due è stato di alti e bassi; momenti di grande felicità, ma anche di contrasti per via delle richieste dell’attore e showman che non voleva assolutamente che la moglie lavorasse. “Ero sposata con Johnny Dorelli che non aveva piacere che lavorassi. Diceva: ce n’è già uno e basta” – ha raccontato molti anni dopo la Spaak dalle pagine de Il Corriere della Sera.

Un punto di vista differente che ha portato la coppia sicuramente a scontrarsi e a separarsi dopo sette anni d’amore.











