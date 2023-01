Jonathan Kashanian è fidanzato?/ “Meno di 10 storie vere. Volevo dei figli con…”

Jonathan Kashanian è fidanzato?

Jonathan Kashanian è fidanzato? Il conduttore tv e volto noto del mondo dello spettacolo italiano, con partecipazioni a vari reality show, è sempre molto riservato sulla sua vita privata. Negli ultimi anni gli è stata attribuita una “storia” con Bianca Atzei, conosciuta all’Isola dei Famosi, che però non è mai stata confermata dell’ex vincitore del Grande Fratello. Il conduttore, infatti, non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione per parlare apertamente, facendo nomi e cognomi. In occasione di una chiacchierata con Bianca Guaccero a Detto Fatto, però, si è lasciato andare parlando della sua vita privata.

Alla domanda “Quante donne hai avuto?”, Jonathan aveva risposto così a Bianca Guaccero: “Ok, ti dico la verità. Ho avuto meno di 10 storie vere, ma se includi i flirt con bacio ed estensione di bacio di più. La più importante di tutte le mie fidanzate? Con questa persona ci vedremo per il mio compleanno tra l’altro. Lei è una persona con cui volevamo sposarci ed avere dei figli. Ma come, non sai chi è?”.

La donna misteriosa nella vita di Jonathan Kashanian

Essendo molto riservato, è difficile che escano fuori dei gossip riguardo Jonathan Kashanian. A lui, però, era stata attribuita una storia con Bianca Atzei, conosciuta durante l’esperienza de L’Isola dei Famosi. Proprio l’ex vincitore del GF, nel corso delle chiacchiere con Bianca Guaccero a Detto Fatto, ha affermato: “Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare”. La Guaccero allora ha domandato: “Ma ad un reality?”. Jonathan ha cercato di raggirare la domanda, rispondendo: “Accontentati di quello che ti sto già dicendo che non dovrei dirti!”.

Alla domanda “Se fosse ancora innamorato” di questa misteriosa donna, Jonathan ha risposto: “Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”.











