Jordan Veretout al Milan/ Sondaggio con la Fiorentina, l’agente “Maldini ha priorità”

Jordan Veretout al Milan, rossoneri scatenati sul mercato: nel mirino il giovane centrocampista della Fiorentina. Chiuso l’affare Rade Krunic con l’Empoli, la dirigenza rossonera si appresta ad ufficializzare Marco Giampaolo come nuovo allenatore ma non solo. La priorità di Paolo Maldini è quella di rimpolpare il centrocampo e sul taccuino c’è il francese di proprietà viola, reduce da una stagione di altissimo livello. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Milan ha effettuato un sondaggio con i gigliati per capire la disponibilità: sul piatto 16 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’ex Aston Villa, proposta rispedita al mittente dal club di proprietà Rocco Commisso. Accostato al Napoli nelle scorse settimane, Veretout vale molto di più secondo la Fiorentina: in programma nuovi contatti nel corso dei prossimi giorni tra i due club…

VERETOUT-MILAN, LE PAROLE DELL’AGENTE

Intervistato da Pianeta Milan, l’agente Mario Giuffredi ha commentato così il possibile trasferimento di Jordan Veretout al Milan: «Lui e Mario Rui sono calciatori che piacciono a Paolo Maldini; posso solo dire che, se Maldini vorrà i miei due giocatori, visti i rapporti già esistenti con Conti, avrà la priorità». Un’apertura degna di nota quella del procuratore del classe 1993, che ha raccolto 5 reti in 33 presenze nell’ultimo campionato di Serie A. Un interesse forte quello nutrito dal Milan, come ribadito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: «Il Milan su Veretout è in pole position grazie alla posizione acquisita nelle ultime ore. Non mi aspetto novità fino a lunedì, si sta ragionando su cifre intorno ai 25 milioni», riporta Viola News.

