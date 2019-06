Josè Antonio Reyes è morto/ Choc nel calcio: incidente stradale per l’ex Siviglia

Gravissimo lutto nel mondo del calcio: è morto Josè Antonio Reyes, ex calciatore di numerose squadre, ed in particolare di Siviglia, Arsenal e Atletico Madrid. A comunicare la terribile notizie è l’edizione online del quotidiano sportivo spagnolo Marca, che sottolinea come Reyes, classe 1983 (doveva compiere i 36 anni il prossimo primo settembre), sia morto quest’oggi, sabato 1 giugno 2019, in un incidente automobilistico avvenuto a Utrera, nella sua terra. Non sono stati resi noti i dettagli dell’incidente, fatto sta che Reyes ha perso la vita nel suo paese d’origine, nell’Andalusia, dove tutto ebbe inizio. Per la compagine di Siviglia è considerato una vera e propria bandiera, essendo nato e cresciuto nelle giovanili del club, ed avendo disputato quasi duecento gare con la maglia della compagine biancorossa.

JOSÈ ANTONIO REYES È MORTO

E’ stato il calciatore più giovane ad aver mai esordito con il Siviglia all’età di 16 anni, nel 1999, e con gli andalusi è rimasto nella prima esperienza fino al 2004, prima di trasferirsi all’Arsenal in cambio di 30 milioni di euro. Con la compagine londinese ha vinto la Premier League 2003-2004, nonché la Community Shield e la Coppa d’Inghilterra sempre della stessa stagione. Dopo la grande esperienza a Londra, lo sbarco nel Real Madrid, con cui ha vinto il campionato. Al Santiago Bernabeu è rimasto una sola stagione, 2006-2007, quindi il trasferimento all’Atletico l’annata successiva. Nel 2012 il ritorno a Siviglia dove è rimasto per quattro anni prima delle ultime esperienze fra Espanyol, Cordoba, Cina ed Extremadura, il club di segunda division per cui militava tutt’ora. «Non potremmo darvi una notizia peggiore – scrive su Twitter il Siviglia – il nostro amato José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale. Riposa in pace». Messaggio anche da parte dell’Espanyol: «Oggi è un giorno molto triste per la nostra famiglia, il nostro ex giocatore José Antonio Reyes è morto. Dall’RCD Espanyol de Barcelona vogliamo esprimere le più sentite condoglianze e il nostro sostegno alla famiglia e al Siviglia».

