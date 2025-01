Jovanotti sarà ospite a Sanremo 2025. Dopo giorni di indiscrezioni, che includono anche la voce di Gerry Scotti come co-conduttore della prima serata accanto a Carlo Conti, arriva finalmente la conferma ufficiale. È stato lo stesso Conti ad annunciarlo durante il TG1 delle 20.30 di domenica 19 gennaio, intervenendo a sorpresa in videocollegamento. Nel corso della diretta, il conduttore ha rivelato che Jovanotti si esibirà sul palco dell’Ariston durante la serata inaugurale del Festival, in qualità di superospite, lasciando intendere che potrebbero esserci altre sorprese in serbo.

“Il primo super ospite al Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio, sarà Jovanotti”, con queste parole Conti ha dato un altro annuncio sulla kermesse musicale nell’edizione delle 20.30 del telegiornale di Rai 1. Subito dopo, sempre in collegamento, è apparso anche il cantante che, oltre a confermare la sua presenza all’Ariston, ha anche scherzato con queste parole: “Ho appreso da poco che sarò al Festival di Castrocaro. Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell’invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì”.

Jovanotti ospite della prima serata di Festival di Sanremo 2025: le parole di Carlo Conti

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. Conti, da settimane, sta svelando al TG1 le prime anticipazioni su ciò che accadrà sul palco dell’Ariston. Dopo aver annunciato i 30 artisti in gara, solo pochi giorni fa ha finalmente rivelato i co-conduttori che lo affiancheranno nelle cinque serate della kermesse. Mercoledì 12 febbraio sarà accompagnato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La serata di giovedì 13 febbraio sarà tutta al femminile, con Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Venerdì 14 febbraio spazio a Mahmood e Geppi Cucciari, mentre per la finale del 15 febbraio Conti sarà affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda la serata di debutto, Carlo ha anticipato soltanto che sta cercando di convincere due suoi amici storici a condurre insieme a lui. Subito si è pensato a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ma il giornalista Giuseppe Candela ha smentito questa ipotesi. Su Dagospia, Candela ha invece rivelato che al fianco di Conti potrebbe esserci Gerry Scotti, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale. Quello che è certo, invece, è che sul palco dell’Ariston sarà presente Jovanotti come superospite.