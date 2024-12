La curiosità incalza gli appassionati in vista di Sanremo 2025 dopo la serata di ieri condotta da Carlo Conti e dedicata alla presentazione ufficiale dei titoli delle canzoni dei cantanti in gara. Una serata che ha certamente alimentato l’hype ma lasciando ancora altri dubbi irrisolti per quello che sarà effettivamente lo spettacolo della kermesse. In fermento il toto co-conduttori, così come le ipotesi per quanto riguarda i possibili super-ospiti delle 5 serate sanremesi. Ed ecco che ci pensa La Volta Buona di Caterina Balivo a sfornare in esclusiva – grazie al contributo di Luca Dondoni – il nome del primo super-ospite a Sanremo 2025. Ma di chi si tratta?

“Vuoi saperlo subito o preferisci aspettare?”, queste le parole di Luca Dondoni in apertura di puntata con Caterina Balivo che ha contribuito a prolungare l’attesa: “Se è una notizia croccante, ce la vogliamo gustare quindi ce lo dici dopo…”. Un siparietto sull’identità del primo super-ospite di Sanremo 2025 che ha alzato l’asticella della curiosità degli appassionati che hanno dovuto attendere diversi minuti prima di ricevere la grande notizia. “Perchè ero al telefono? Stavo chiedendo l’autorizzazione per poter dire in anteprima che Jovanotti sarà il primo super-ospite a Sanremo 2025, per la serata di martedì”.

Luca Dondoni ‘spoilera’ il primo super-ospite a Sanremo 2025: “E’ Jovanotti!”

E quindi, dopo la recente intervista a Belve, Jovanotti torna a calcare il palco dell’Ariston ma non in gara come si vociferava nel corso delle scorse settimane. Il cantautore sarà il primo super-ospite a Sanremo 2025 e sicuramente ci delizierà con un medley dei suoi brani più iconici e intramontabili. Un vero e proprio colpaccio per Carlo Conti dato che Cherubini era da tempo accostato alla kermesse canora.