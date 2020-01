Juan Luis Ciano torna a Uomini e Donne?/ “Non concedete mai il bis ad un pubblico…”

Juan Luis Ciano, l’ex pretendente di Gemma Galgani, tornerà a far parte del parterre del trono over di Uomini e Donne? Dopo aver fatto sognare la dama di Torino, Juan Luis è stato accusato di aver scelto di corteggiare Gemma solo per ottenere visibilità. Il mancato trasporto fisico e alcuni atteggiamenti di Juan hanno così infastidito Gemma che, pur avendo avuto per lui un grande interesse, ha deciso di chiudere la frequentazione non fidandosi di lui. Una decisione, quella della Galgani, che è stata approvata non solo dalle altre dame del parterre, ma anche dal pubblico a casa. Tuttavia, c’è anche chi avrebbe voluto continuare a vedere Juan tra i cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi. L’ex pretendente di Gemma Galgani, dunque, tornerà davvero in trasmissione? A rispondere, anche se indirettamente, è stato proprio l’ex cavaliere.

JUAN LUIS CIANO NON TORNA A UOMINI E DONNE: “NON CONCEDETE IL BIS A…”

Juan Luis Ciano non tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne. L’ex pretendente di Gemma non ha alcuna intenzione di cercare nuovamente l’amore in tv. Ad affermarlo è stato proprio Juan che, con un post pubblicato su Instagram, pur non facendo riferimento a Uomini e Donne, ha fatto capire che non tornerà da chi non merita la sua presenza. “Non credo sia importante come si entra nel palcoscenico della vita degli altri, l’importante invece risulta l’uscita di scena… Quindi prendete fiato, sorridete comunque sia andato lo spettacolo e fate il vostro inchino migliore. Ma soprattutto, non concedete mai il bis ad un pubblico che non lo merita“, si legge nel post di Juan. “Hai semplicemente sbagliato ad avvicinarti a Gemma”, “Te la suoni e te la canti”, “Ma hai fatto una figura assurda e ancora parli?”, commentano i followers.





© RIPRODUZIONE RISERVATA