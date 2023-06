Juliana Ghidini, fidanzata Mr. Rain/ Il rapper: “in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto”

Mr Rain: “Juliana Ghidini è stato il mio braccio destro”

Juliana Ghidini è la fidanzata di Mr Rain, il rapper che ha riscosso un grandissimo successo a Sanremo 2023. Il 2023 è stato l’anno della consacrazione del cantante che si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico italiano emozionando con la splendida canzone “Supereroi”. Un brano importante con cui ha conquistato il terzo posto al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ma soprattutto il primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalla radio. Un successo che Mr Rain ha condiviso con la sua compagna Juliana di cui si conosce davvero pochissimo.

A rivelare quanto però sia stata importante, e lo è tutt’oggi nella sua vita, è stato proprio il cantante durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay: “mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa. Non finirò mai di ringraziarla”.

Mr Rain e la fidanzata Juliana Ghidini: presto un figlio?

La storia d’amore tra Juliana Ghidini e Mr. Rain prosegue a gonfie vele. Anche se tutto tace sul conto della ragazza, a parlare per loro è stato il terzo classificato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Supereroi” che ha rivelato di sognare un giorno di diventare padre. “Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine” – ha confessato il rapper impegnato in una lunga tournée. Ma chi è la fortuna compagna?

Su Juliana Ghidini sono davvero pochissime le informazioni, visto che è un ragazza molto discreta e riservata. Presenta sui social, Juliana è solita condividere immagini di vita quotidiana con il suo fidanzata Mattia a cui è legatissima. I due sono una coppia dal 2017, ma soltanto negli ultimi anni sono usciti allo scoperto visto che Juliana ha sempre preferito non apparire. Mora e bella da togliere il fiato, la ragazza è una grande amante dei cani. Infatti ne ha due: Sushi e Tokyo!

