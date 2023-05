Julija Sanina, chi è la conduttrice Eurovision 2023/ “In Ucraina hanno guardato dai rifugi…”

Chi è Julija Sanina? Cantava già a 3 anni

Da martedì 9 maggio a sabato 13 maggio tenetevi pronti per l’Eurovision Song Contest 2023! A condurre questa 67ª edizione dal palco della Liverpool Arena ci sarà anche Julija Sanina, affiancata da Alesha Dixon, Hannah Waddingam e Graham Norton. Julija (Julija Oleksandrina Bebko), classe 1970, è una cantante ucraina, più precisamente: la frontwoman della rock band “The Hardkiss”.

Julija è nata a Kiev, città ormai nota a causa del conflitto Russia-Ucraina, da genitori musicisti. Da brava figlia d’arte, a soli 3 anni ha cominciato ad esibirsi come solista ma accompagnata quasi sempre da un coro. Julija ha studiato musica jazz, filologia e si era anche interessata al giornalismo; prima dei The Hardkiss, nel 2006 aveva fatto parte della band Sister Siren, ma è con inThe Hardkiss che ha raggiunto il successo (soprattutto con brani in inglese e moderni). Dopo l’esordio col brano “Babylon”, i The Hardkiss hanno firmato un contratto discografico con la Sony e poi dal 2014 Julija ha iniziato a pubblicare dei video su Youtube su musica e pezzi della sua quotidianità, ricevendo un notevole successo.

Julija Sanina: vita privata e le parole a Eurovision 2023 sull’Ucraina

Julija Sanina, oltre ad essere una grande cantante, nel 2016 è stata anche uno dei giudici di X Factor in Ucraina e le telecamere le hanno fatto acquistare molta più popolarità. La vita privata di Julija Sanina, in campo sentimentale, è stabile ormai da anni, la cantante è felice insieme al marito Valeriy “Val” Bebko, che è stato il produttore si MTV Ucraina e in seguito produttore creativo e chitarrista de The Hardkiss.

Coppia nel lavoro e nella vita, il 21 novembre 2015 Julija e Valeriy sono diventati genitori del piccolo Danylo. L’esperienza all’Eurovision Song Contest 2023 è per Julija una grande gioia ma allo stesso tempo la cantante sente di avere grandi responsabilità. A Eurovision 2023 Julija ha dichiarato: “Quest’anno per noi sarà una cosa ancora più importante. Anche lo scorso anno lo è stato per l’Ucraina, quando molte persone lo hanno guardato dai rifugi e hanno votato e hanno sperato vincessimo”. Anche i colleghi e conduttori Eurovision hanno condiviso le parole della cantante, che ha ricordato con dolore ciò che da anni accade nella sua terra natale e le aspettative e le speranze del popolo ucraino che indubbiamente la cantante rappresenterà al meglio sul palco di Liverpool.

