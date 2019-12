Junior Bake Off Italia 2019, finale/ Diretta e vincitore: ospite Renato Ardovino

Junior Bake Off Italia, anticipazioni finale 2019

Junior Bake Off Italia 2019 è giunto al termine. Oggi, venerdì 27 dicembre, in prima serata, Real Time trasmette la finalissima della quinta edizione del talent show dedicato ai piccoli pasticceri amatoriali. Katia Follesa condurrà i finalisti verso l’ultima tappa del viaggio più dolce che abbiano mai affrontato. A contendersi la vittoria saranno Sofia, che ha conquistato anche il Grembiule Verde nell’ultima puntata, Simone, Dea e Giorgia. A giudicare le loro ultime creazioni saranno i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Ospite speciale della finalissima di Junior Bake Off Italia 2019 sarà Renato Ardovino, protagonista un po’ di tempo fa del programma di Real Time “Torte in corso con Renato” dedicato al cake design e che ha anche partecipato, in qualità di ospite, a Bake Off Italia 2019 che ha visto il trionfo di Martina Russo. La presenza di Renato Ardovino non è casuale: giunti all’ultima puntata, i piccoli pasticceri dovranno dimostrare di essere bravi anche nell’arte del cake design.

Le prove della finale di Junior Bake Off Italia 2019

Sofia, Simone, Dea e Giorgia, i finalisti di Junior Bake Off Italia 2019, questa sera, dovranno affrontare nuove prove per conquistare i consensi dei giudici e portare a casa la vittoria. La settimana scorsa, i piccoli pasticceri, per la prova creativa, hanno preparato la “Torta al gusto di famiglia”, cucinando un dolce natalizio della propria tradizione familiare mentre per la prova tecnica hanno preparato i Gingerbread Cookies ovvero gli omini di pan di zenzero. Per la finalissima, invece, con il Capodanno alle porte, i finalisti dovranno preparato un dolce che richiami l’atmosfera che si respira durante l’ultima notte dell’anno. Tra le prove previste, inoltre, c’è anche la preparazione di una torta a tema sociale. A portare gli ingredienti, esotici, come anticipa la guida tv di Real Time, saranno le hostess. Solo al termine delle prove finali, Ernst Knam, Damiano Carrara e Katia Follesa sveleranno il nome del vincitore.

