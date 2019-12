Junior Bake Off Italia 2019, Semifinale/ Eliminati e finalisti: prova con handicap!

ANTICIPAZIONI SEMIFINALE JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2019

Junior Bake Off Italia 2019 ci porta da una prova dove c’era in sostegno l’aiuto dei genitori e dei parenti a quella in cui si trovano con handicap a dover gestire dei bimbi davvero molto piccoli. Come capitato in tutte le edizioni Damiano Carrara dispensa i consigli su come fare il dolce ai bimbi piccoli al telefono, questi devono poi suggerire ai concorrenti come muoversi. La sfida è quella di preparare i biscotti di pan di zenzero da lasciare nella notte di Natale a Babbo Natale. Si tratta sicuramente di una prova interessante dove i bimbi in gara dovranno ancora una volta dimostrare di avere grande maturità nonostante la giovanissima età. Ci avviciniamo alla fine della puntata e scopriremo presto quelli che saranno i ragazzi a giocarsi tra una settimana la finalissima del talent cook show. (agg. di Matteo Fantozzi)

I PARENTI IN CUCINA

Nella cucina di Junior Bake Off Italia 2019 entrano i parenti dei semifinalisti, pronti ad aiutare i loro piccoli nel portare a termine una missione di assoluta importanza. Serviranno infatti per dare una mano ai ragazzi a raggiungere l’ultimo atto del talent cook show di Real Time. Non sarà facile far collimare le scelte dei bimbi che potrebbero innervosirsi di fronte ai loro genitori. Sarà atto di maturità da parte dei genitori capire che stavolta a comandare saranno i piccoli, pronti ad accogliere le scelte di loro che stanno vivendo un percorso di crescita molto importante. Staremo a vedere chi dovrà abbandonare il programma proprio arrivati al penultimo atto e chi invece riuscirà a passare avanti per provare a giocarsi la vittoria finale. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA PROVA FINALE

Venerdì 20 dicembre, in prima serata, Real Time trasmette la terza e penultima puntata di Junior Bake Off Italia 2019. Il torneo amatoriale dedicato ai piccoli pasticceri è quasi giunto al termine. Nella semifinale in programma oggi, infatti, Katia Follesa annuncerà i nomi i finalisti che, venerdì 27 dicembre, si contenderanno il titolo di vincitore di Junior Bake Off Italia 2019. A sfidarsi, in una semifinale avvincente e in cui i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara non perderanno errori ai concorrenti neanche il più piccolo errore. Dopo l’eliminazione di Anita e Dante, questa sera, a sfidarsi per conquistare la finalissima saranno: Alessandro – 8 anni, Dea – 10 anni che la settimana scora ha conquistato il grembiule verde, Francesco – 8 anni, Giorgia – 11 anni, Simone – 10 anni e Sofia – 8 anni. Chi saranno i fantastici finalisti?

JUNIOR BAKE OFF ITALIA: LE PROVE DELLA SEMIFINALE

La settimana scorsa, i protagonisti di Junior Bake Off Italia 2019, per conquistare la semifinale, hanno dovuto superare due prove molto complicate. Quali prove dovranno affrontare i semifinalisti di Junior Bake Off Italia 2019? Per la prova creativa che si è svolta a squadra, i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara hanno chiesto ai piccoli pasticceri di preparare la Torta con gli ingredienti di Santa Lucia. Per la prova tecnica, invece, i concorrenti hanno dovuto preparare la treccia di Santa Lucia. Quali prove, invece, dovranno affrontare questa sera per ottenere il pass per la finale? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. I semifinalisti della versione junior del talent show culinario più dolce della televisione italiana, tuttavia, riceveranno una bellissima sorpresa. Sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB) in cui sono state registrate le puntate, come anticipa il promo della puntata, arriveranno i genitori dei piccoli pasticceri che dovranno, poi, mettere da parte l’emozione per affrontare le ultime due prove che li separano dall’ambitissima finalissima.



