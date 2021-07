Justin Bieber trova i fan sotto casa e li caccia/ Video “Non voglio che stiate qui”

Justin Bieber, rientrando nella sua abitazione di New York nei giorni scorsi, si è ritrovato un gruppo di fan all’ingresso ad attenderlo per chiedergli una foto, un abbraccio o un autografo. Il cantante li ha ammoniti, con fare pacifico, dicendogli di non sostare lì, perché è comunque il suo posto dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro e vivere un po’ di privacy.

Non è la prima volta che capita una cosa del genere: già nell’ottobre del 2020 era accaduto e in quell’occasione Justin Bieber aveva pubblicato lui stesso una storia su Instagram in cui mostrava un gruppo di ragazzi e ragazze che sostavano sotto il suo appartamento, ricordando loro che “questo non è un hotel”. Negli anni passati si è anche rivolto in maniera davvero spiacevole ai fan, ma il gesto di pochi giorni fa è un esempio per tanti vip e personaggi famosi che reagiscono in modo decisamente più nervoso.

Il video diventato virale sul web

Il momento in cui Justin Bieber ammonisce i fan per essersi appostati sotto casa sua è stato ripreso da una ragazza lì presente e postato su TikTok. Il video è poi diventato virale su tutti i social, nel quale si sente il cantante dire: “Vi ascolto, vi ascolto. Ma questa è casa mia. Sapete cosa voglio dire? Qui è dove vivo. E non apprezzo che voi ragazzi siate qui. Avete presente quando tornate a casa alla fine della notte e volete rilassarvi? Questo è il mio spazio per riposare. Quindi, vi sarei grato se ve ne andaste“.

Dopo queste parole, gli è stato comunque chiesto un abbraccio da una fan, ma lui è rientrato immediatamente in casa a conferma delle sue affermazioni precedenti e per rivendicare il suo diritto alla privacy e alla tranquillità. Justin Bieber, con la sua presa di posizione, è solo una delle tante popstar che si sono ritrovate in questa medesima situazione e hanno reagito allo stesso modo, o persino in maniera peggiore.

