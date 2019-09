Justine Mattera/ Sensualità e foto nuda: social in delirio (Da noi… A ruota libera)

Ci sarà anche Justine Mattera tra gli ospiti della trasmissione “Da Noi… A ruota libera”, il nuovo programma condotto nel pomeriggio della domenica di Raiuno da Francesca Fialdini. Nel corso della nuova puntata si parlerà anche di burlesque e femminilità e la presenza della showgirl e conduttrice si introduce perfettamente dopo le ultime notizie sul suo conto. La Mattera ha certamente un ottimo rapporto con il suo corpo e questo lo ha spesso reso noto anche tramite il suo profilo social, dove ama esibirsi senza pudore. Non di rado, infatti, sul suo profilo Instagram è possibile sfogliare scatti sexy e provocati ma mai volgari, particolarmente apprezzati dal suo vasto pubblico maschile. E proprio di sensualità parlerà oggi nel corso della nuova puntata del programma della Fialdini. Di recente, la showgirl ha pubblicato uno degli scatti più espliciti in cui è immortalata in una foto in bianco e nero, nuda. Minimi artifici per evitare l’eliminazione dell’immagine dal social, con il seno leggermente (ed abilmente) blerato con un tratto di pennarello e una gamba leggermente alzata per nascondere le zone intime. Un vero e proprio successo, alla luce dei numerosi commenti raccolti non solo da parte di uomini ma anche di donne affascinate dal suo fisico mozzafiato.

JUSTINE MATTERA, GLI SCATTI SEXY

Gli scatti sensuali dominano nel profilo social di Justine Mattera che esprime perfettamente con le parole ciò che intende trasmettere con le sue foto provocanti: “Libertà di essere la donna che vuoi essere, chiunque tu sia”. Un concetto che è stato particolarmente apprezzato dalle donne che la seguono e delle quali la Mattera si è fatta portabandiera di una battaglia per l’accettazione del corpo femminile in ogni sua forma. E ad essere apprezzata è stata soprattutto la naturalezza con la quale la showgirl ha deciso di mettersi letteralmente a nudo, senza il timore dei giudizi ma dando spazio unicamente alla femminilità ed alla sua importanza malgrado i troppi pregiudizi in merito. Oltre ad esempio di bellezza, Justine ha anche avvicinato i suoi follower allo sport ed in particolare al ciclismo. Non di rado la si vede in sella alla sua bici, ed anche in questo caso non perde mai la sua sensualità innata.





