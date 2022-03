Juve favorita dagli arbitri? Servizio de Le Iene/ “Sudditanza come tutte le big…”

Juve favorita dagli arbitri oppure no? L’eterno dilemma del calcio italiano arriva anche in tv, in prima serata, a Le Iene. Filippo Roma ha realizzato un servizio sulla squadra bianconera, cercando di capire insieme all’ex arbitro e moviolista Graziano Cesari se la Vecchia Signora sia stata o meno favorita dagli arbitri. Nel servizio, vengono mostrati all’ex arbitro 23 episodi che riguardano la stagione in corso, 2021/2022. È proprio lui a dare un giudizio complessivo su quello che è stato l’operato dei colleghi in campo. Quale sarà il verdetto?

Intervistati da Filippo Roma anche ex giocatori e tifosi bianconeri, come Massimo Giletti: “Ci avessero dato dei rigori in più qualcosa sarebbe cambiato. C’è un elenco di partite in cui il Var non vede, non sente. A Bergamo contro l’Atalanta andava espulso un giocatore, con il Milan manca un rigore su Morata. Secondo me ci sono stati più torti ai danni della Juve”. L’ex bianconero Boniek non si esprime: “Non ci ho mai pensato, sono sincero”. E Tardelli: “I torti e i favori alla fine del campionato si equivalgono. Guardi solo la Juve, ma tutte le squadre ne hanno durante la stagione. È la storia del calcio”.

Juve favorita dagli arbitri? La moviola di Graziano Cesari

La Juve, dunque, è favorita o no dagli arbitri? La sentenza definitiva arriva da Graziano Cesari, che analizza uno ad uno tutti gli episodi incriminati e sottoposti alla sua revisione da Filippo Roma. Si parte dalle prime gare di campionato, fino ad arrivare alle ultime oggetto del servizio: “Juventus-Empoli: fallo di Luperto su Dybala in area. Il rigore ci può stare sicuramente, è un torto ai danni della Juve. Tomori su Morata in Juventus-Milan, nessun torto: il difensore interviene sul pallone. Su Mkhitaryan erroraccio da matita blu: è un episodio a favore della Juve, Orsato deve concedere il vantaggio. Sul rigore non c’è vantaggio è una balla di Orsato. Due pesi due misure con l’episodio di Serra in Milan-Spezia? Orsato è internazionale e più noto, Serra è meno tutelato, ha più tempo per rientrare.

Juve-Sassuolo, brutto intervento di Maxime Lopez su Chiesa: è cartellino rosso, dunque torto ai danni della Juve. In Venezia-Juve c’è il fallo su Morata: è rigore, altro torto ai bianconeri. Juve-Napoli, braccio largo di Mertens, rigore negato alla Juve. De Ligt su Di Lorenzo anche è da rigore. In Milan Juventus netti i rigori di Alex Sandro su Calabria e Messias su Morata. Szczesny su Koopmeiners: interpretazione perfetta del regolamento, manca solo il cartellino giallo al portiere. Infine, Empoli Juve: rigore di Rabiot su Zurkowski e ne manca uno su Morata”. Il bilancio è dunque a sfavore della Juve, facendo la conta di errori arbitrali pro e contro. Filippo Roma conclude: “Fino ad ora la Juventus ha avuto 5 favori e un “favorino” ma ha subito 6 torti e un altro torto minore. La Juventus è stata penalizzata”.





