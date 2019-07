Juventus calendario Serie A 2019-2020/ Con chi gioca la 1^ giornata di campionato?

Oggi c’è il sorteggio del calendario della Juventus per la stagione 2019-2020 della Serie A. La squadra di Maurizio Sarri potrà dunque conoscere il percorso da intraprendere quest’anno per confermare di essere la migliore squadra di Italia. Si avvicina dunque la prima giornata, ma i tifosi bianconeri possono stare tranquilli, perché la Juventus difficilmente fallisce al debutto. I bianconeri sono infatti quelli che hanno più volte iniziato il campionato vincendo. Lo dicono le statistiche, secondo cui la Juventus ha debuttato con una vittoria 56 volte. Inoltre, nelle ultime otto stagioni di Serie A, la squadra bianconera ha vinto sette volte la prima giornata. Fa eccezione la sconfitta contro l’Udinese, rimediata nel 2015.

CALENDARIO JUVENTUS SERIE A 2019-2020, GLI AUSPICI PER QUEST’ANNO

La Juventus è al lavoro per preparare l’inizio di campionato. La prima giornata di campionato è fissata per il 24 agosto, quindi lo staff bianconero è al lavoro per portare la squadra ad una buona condizione di forma per cominciare nel migliore dei modi la stagione e approcciare poi al meglio la Champions League, l’altro grande obiettivo. La società ha lavorato molto bene finora in chiave calciomercato per agevolare il lavoro di Maurizio Sarri. Il presidente Andrea Agnelli ha messo infatti a disposizione nuove risorse per rinforzare ulteriormente la rosa. Chi pensava che sarebbe stato difficile per la Juventus piazzare un altro grande colpo dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo si è sbagliato di grosso. È arrivato Matthijs de Ligt, uno dei talenti dell’Ajax. Un grande colpo per la difesa, ma anche in proiezione futura considerando la giovane età dell’olandese. E poi ci sono i colpi a parametro zero: Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e il ritorno di Gianluigi Buffon. A questi innesti si aggiunge quello di Merih Demiral. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici non è ancora terminato, ma è abbastanza chiaro il fatto che la Juventus voglia puntare a riconfermarsi in Serie A e a lottare per riportare la Champions League a Torino, oltre che la Coppa Italia. Anche per questo l’auspicio in questa fase è di affrontare nelle prime giornate squadre che non sono più avanti nella preparazione per poter accumulare punti per le sfide più delicate. Questo non vuol dire necessariamente affrontare squadre sulla carta inferiori, ma che sono in una fase di maggiore rodaggio.

CALENDARIO JUVENTUS, COME È ANDATA L’ANNO SCORSO

L’anno scorso, ultima stagione di Massimiliano Allegri, la Juventus ha esordito contro il Chievo Verona. Fu una prima giornata speciale perché ci fu il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. La Juventus vinse 3 a 2: Khedira aprì le marcature, poi il pareggio di Stepinski e il vantaggio di Giaccherini su rigore, ma l’autorete di Bari e il gol di Bernardeschi completarono la rimonta bianconera. Il calendario sorrise ai bianconeri, che si ritrovarono Lazio e Napoli alla seconda e alla settimana giornata. Tra loro Parma, Sassuolo, Frosinone e Bologna. Alla dodicesima giornata un altro big match, quello col Milan, ma fu particolarmente ostico il poker di sfide Fiorentina-Inter-Torino-Roma, dalla quattordicesima alla diciassettesima giornata. E questo a conferma del fatto che partire con un calendario più agevole non sempre è utile, se poi ci si ritrova i big match tutti insieme e in una fase della stagione dove le squadre sono in una condizione migliore di forma. La Juventus comunque se la cavò egregiamente, collezionando quattro vittorie.

CALENDARIO JUVENTUS, SQUADRE DA EVITARE

Quali sono le squadre che la Juventus dovrebbe evitare di ritrovarsi subito nel calendario della nuova stagione di Serie A? Sembra scontato, ma quelle che hanno cominciato prima la preparazione per affrontare i preliminari delle competizioni europee sono quelle che al momento potrebbero dare più filo da torcere. Ci riferiamo, ad esempio, a Torino e Roma. Non sarebbe male evitare anche qualche big match, in particolare il Napoli, con cui tra l’altro si rinnoverà la sfida per il duello. L’Inter ha già dimostrato di poter dare filo da torcere alla Juventus, del resto ha in panchina un allenatore, Antonio Conte, che conosce bene i bianconeri. Al netto di ogni riflessione, però, resta il fatto che questa squadra, per come è stata allestita, è in grado di affrontare qualsiasi ostacolo. Anzi sarebbe un bel modo per mettersi alla prova… Ma noi teniamo conto anche delle statistiche che riguardano il nuovo allenatore. Maurizio Sarri ha infatti perso due dei suoi quattro esordi stagionali nel massimo campionato italiano. Ci riferiamo alla sua prima con l’Empoli e a quella con il Napoli. C’è grande attesa, dunque, anche per vedere come prende forma la Juventus di Sarri in una stagione che si preannuncia ovviamente molto impegnativa.



