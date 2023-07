Juventus, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate, le partite, derby, big match (5 luglio)

SI COMINCIA

Eccoci giunti al momento in cui inizieremo a scoprire anche per la Juventus il calendario Serie A 2023-2024. Abbiamo già accennato alla prima giornata dello scorso campionato, una netta vittoria casalinga per 3-0 contro il Sassuolo che certamente autorizzava per i bianconeri ben altri sogni di gloria. Già la seconda giornata tuttavia impose una frenata, sotto forma di pareggio per 0-0 sul campo della Sampdoria che in seguito avrebbe colto ben poche altre soddisfazioni.

Cagliari, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

L’inizio di campionato della Juventus proseguì alla terza giornata con un pareggio casalingo per 1-1 nel primo big-match contro la Roma di José Mourinho, infine il mese di agosto dei bianconeri terminò con il turno infrasettimanale previsto nella quarta giornata, che per la Juventus fu una vittoria casalinga per 2-0 contro lo Spezia, per un totale di due vittorie e altrettanti pareggi nelle prime quattro giornate. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario della Juventus per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Come iniziò lo scorso torneo? Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: JUVENTUS, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Per la Juventus oggi è il giorno del calendario Serie A 2023-2024, che dirà ai bianconeri come a tutte le altre diciannove formazioni del nostro massimo campionato come sarà composto il cammino anche dei bianconeri di Massimiliano Allegri, con l’ordine di tutte le giornate e partite per la Juventus, a cominciare evidentemente dal nome della avversaria nella prima giornata, che è sempre più attesa delle altre. Un anno fa il cammino della Juventus era cominciato con una vittoria casalinga per 3-0 contro il Sassuolo, che francamente autorizzava a sognare scenari migliori di quanto poi è successo in seguito.

Frosinone, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

La stagione invece ha riservato poi poche soddisfazioni, fra i ben noti problemi giudiziari della società che hanno infine portato a un -10 di penalizzazione ma anche un rendimento piuttosto deludente della squadra, che ha raccolto tre dolorose eliminazioni fra Champions League, Europa League e Coppa Italia. Adesso la missione sarà quella di rilanciarsi ai massimi livelli, sfruttando una stagione nella quale la priorità della Juventus sarà evidentemente il campionato, a prescindere dalla partecipazione o meno in Conference League.

JUVENTUS, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire il calendario Serie A 2023-2024 per la Juventus. Con tutto il rispetto per il comunque importante derby della Mole con il Torino, la curiosità è soprattutto per scoprire in quali date saranno il derby d’Italia con l’Inter e l’altra sfida super tradizionale contro il Milan. Il derby d’Italia diede grandi gioie in campionato grazie a una doppia vittoria contro l’Inter, per 2-0 all’andata a novembre allo Stadium e poi per 0-1 al ritorno a San Siro a marzo, anche se i nerazzurri poi colsero la rivincita ad aprile, eliminando i bianconeri nella semifinale di Coppa Italia.

Juventus Milan diede invece solamente delusioni per i bianconeri, che infatti incassarono sconfitte in entrambe le partite contro i rossoneri, a cominciare dal 2-0 in trasferta a San Siro nella partita d’andata dello scorso ottobre, mentre è molto più fresco il ricordo del k.o. casalingo allo Stadium per 0-1 alla penultima giornata, praticamente poco più di un mese fa. Massimiliano Allegri che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per la sua Juventus?











© RIPRODUZIONE RISERVATA