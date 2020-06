Juventus e Milan chi si qualifica in finale?/ Coppa Italia: si riparte da 1-1

Pubblicità

Con Juventus Milan torna finalmente protagonista il calcio giocato, anche se a porte chiuse e dunque senza pubblico; stasera allo Stadium ci attende la semifinale di ritorno di Coppa Italia, di conseguenza è spontaneo chiedersi: chi si qualifica in finale? Doveroso rinfrescare la memoria, dal momento che sono passati ben quattro mesi dalla partita d’andata di questa semifinale di Coppa Italia, che era stata giocata a San Siro il 13 febbraio 2020.

Era ancora inverno e la sfida tra rossoneri e bianconeri in casa Milan terminò con un pareggio per 1-1, firmato dalle reti di Rebic per il vantaggio dei padroni di casa al 61′ minuto di gioco e di Cristiano Ronaldo per il pareggio della Juventus al 91′ su un discusso calcio di rigore che fu tema di discussione per molti giorni. Di conseguenza, adesso possiamo ricordare che la Juventus si qualifica alla finale di Coppa Italia con una vittoria oppure con un pareggio per 0-0 grazie al gol segnato in trasferta, motivo per il quale sarebbe invece il Milan a qualificarsi per la finale di Coppa Italia con un pareggio dal 2-2 in su, oltre che naturalmente in caso di successo rossonero.

JUVENTUS MILAN, CHI SI QUALIFICA IN FINALE?

Resta infine la possibilità di un nuovo pareggio per 1-1, eventualità sulla quale dobbiamo spendere qualche parola in più: normalmente infatti questo risultato avrebbe imposto la disputa dei tempi supplementari per determinare chi si qualifica alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, oggi invece in caso di pareggio per 1-1 si andrà direttamente ai calci di rigore per designare la prima finalista della tormentata Coppa Italia 2019-2020.

Questa decisione è stata presa dalle autorità calcistiche italiane per evitare il rischio di sovraccaricare il fisico dei calciatori, che arrivano da una lunghissima sosta (nella quale non sono state giocate nemmeno amichevoli) e invece da adesso in poi giocheranno a ritmi pazzeschi per diverse settimane, per riuscire a completare prima la Coppa Italia e poi il campionato, che era appena a due terzi del suo cammino al momento dello stop. Ricordiamoci allora questa significativa innovazione nel regolamento: in caso di pareggio per 1-1 in Juventus Milan, niente tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.



