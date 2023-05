Juventus rischia esclusione coppe europee/ Attesa la sentenza Uefa entro metà giugno

Dopo il patteggiamento in merito all’inchiesta sulla manovra stipendi e dopo la penalizzazione di 10 punti sul caso plusvalenze, la Juventus attende ora di capire cosa accadrà in Europa con le coppe. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport i bianconeri scopriranno il prossimo mese se potranno competere o meno la prossima stagione nelle coppe europee qualora dovesse centrare la qualificazione in Europa o Conference League.

La Juventus si trova al momento sotto inchiesta da parte dell’UEFA per presunta violazione del Financial Fair Play e qualora venissero riscontrate delle irregolarità a quel punto ci potrebbero essere gli estremi per l’esclusione dalle coppe continentali per la stagion2 2023-2024. Stando a quanto aggiunge la Rosa, la decisione dovrebbe avvenire a metà giugno da parte dell’organo di controllo della federazione, e si tratterebbe comunque solo del primo giudizio a cui seguiranno l’appello e il terzo ultimo grado del Tas. Ovviamente il tutto non avrà tempi biblici tenendo conto che le varie fasi preliminari delle coppe europee scatteranno già la prossima estate, di conseguenza bisognerà fare in fretta.

JUVENTUS, ATTESA SENTENZE UEFA E CORTE UE: PESA LA SUPERLEGA…

Come ricorda Goal.com, nella questione potrebbe pesare anche la vicenda Superlega e l’appoggio della Juventus al progetto, mai negato. Su questo tema si dovrà esprimere la Corte UE, sentenza che dovrebbe arrivare a fine estate e che potrebbe coinvolgere anche Real Madrid e Barcellona.

Si tratterebbe quindi, in caso di esito negativo, di una clamorosa esclusione dalle prossime coppe europee, tenendo conto del prestigio delle tre formazioni, a cominciare dal Real, detentrice assoluto del record di Champions League con ben 14 coppe ottenute. Ovviamente ai supporters juventini tali vicende interesseranno molto da vicino anche perchè le coppe europee significano soldi. E’ anche vero che fra i tifosi bianconeri serpeggia un preciso parere, quello di una stagione che si possa concentrare solo sul campionato di modo da non disperdere energie.

