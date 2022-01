Juventus, Szczesny non ha il Green Pass/ Allegri: “In Supercoppa giocherà Perin”

Wojciech Szczesny non ha ancora il Green Pass e dunque non può stare a contatto con i compagni della Juventus nei momenti extra-campo. Ad annunciarlo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato Massimiliano Allegri, il quale nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di Supercoppa contro l’Inter ha annunciato che tra i pali ci sarà Mattia Perin. Il motivo è proprio da ricondurre alle necessità di rispettare il protocollo sanitario, che non gli impedisce di giocare ma gli preclude il contatto diretto con altri tesserati prima della partita. La questione, ad ogni modo, sarà a breve risolta, dato che qualche giorno fa il portiere ha ricevuto la prima dose del siero contro il Covid-19.

“Domani Szczesny arriverà all’ultimo momento, visto che dobbiamo seguire un protocollo preciso. Lui è l’ultimo ad essersi vaccinato ed è in attesa per il Green Pass”, ha spiegato l’allenatore bianconero. Il giocatore, finché non riceverà la certificazione verde, non potrà accedere agli spogliatoi né spostarsi in pullman insieme ai compagni. È però soltanto questione di giorni.

Juventus, Szczesny non ha il Green Pass: ultimo bianconero a vaccinarsi

Wojciech Szczesny non ha ancora il Green Pass perché è stato l’ultimo giocatore della Juventus a vaccinarsi. L’estremo difensore ha ricevuto la prima dose del siero contro il Covid-19 soltanto qualche giorno fa, per cui nei prossimi mesi dovrà completare il ciclo vaccinale per continuare a potere seguire il medesimo protocollo dei compagni.

La questione ad ogni modo non condizionerà il tecnico Massimiliano Allegri nelle scelte. La decisione di affidarsi a Mattia Perin in occasione dell’impegno di Supercoppa è dipeso infatti esclusivamente dalle tempistiche di arrivo in campo del giocatore, che si accomoderà dunque in panchina per questa volta. Presto, invece, potrà tornare a svolgere regolarmente tutte le attività del gruppo prima squadra: dalla preparazione nello spogliatoio al ritiro.

