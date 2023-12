Karina Cascella attacca Ilary Blasi: “Lo trovo immorale”/ Critiche anche a Belen: “Poteva evitare…”

Karina Cascella contro Ilary Blasi e Belen Rodriguez: l’attacco su Instagram

Il pomeriggio di ieri è stato decisamente rovente sul fronte televisivo, con due regine dello spettacolo che si sono messe a nudo sul piccolo schermo. Da un lato Belen Rodriguez che, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha parlato della rottura con Stefano De Martino, segnata dai presunti tradimenti di lui, e della sua storia d’amore con il fidanzato Elio Lorenzoni. Dall’altro lato Ilary Blasi che, nel medesimo pomeriggio, è stata ospite a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin, dove ha parlato dell’addio a Francesco Totti.

Due donne che si sono raccontate a 360°, parlando della fine delle rispettive storie d’amore, che hanno fatto tanto parlare di sé. Non tutti, però, hanno apprezzato la loro scelta di raccontare pubblicamente i rispettivi addii agli ex. Karina Cascella, in particolare, ha lanciato un doppio attacco alle due conduttrici rispondendo ad alcune domande dei suoi followers sulle Instagram stories.

Karina Cascella: “Ilary Blasi? Scelta aberrante“. E su Belen Rodriguez…

Karina Cascella si è inizialmente soffermata su Unica, il docu-film in cui Ilary Blasi si è messa a nudo raccontando retroscena e verità sulla rottura con Francesco Totti: “Visto e solo per un motivo. Cercare di capire fino a che punto le persone siano disposte a spingersi, per soldi e per la luce dei riflettori su di essi. E il mio pensiero non cambia.. Anzi. Penso che sia aberrante la scelta di mettere in piazza tutto di se stessi, anche dettagli così intimi, quando di mezzo ci sono dei figli. Per me è assurdo tutto ciò. Lo trovo immorale“.

Ma l’opinionista tv non ha risparmiato critiche nemmeno a Belen Rodriguez, che a Domenica In ha parlato dei presunti tradimenti subiti da Stefano De Martino: “Stesso identico discorso. Poteva evitare. Nessuno ti costringe a rivelare dettagli così intimi di un rapporto. O meglio, se non ci fossero i figli, sarebbe diverso. Ma voi pensate quando domani mattina il loro bambino andrà a scuola, come si sentirà quando tutti lo additeranno, o gli diranno qualcosa sul suo papà? Vi sembra giusto? A me no. E poi la verità come nel caso di Totti e Ilary per me sta sempre in mezzo. Fine“.













