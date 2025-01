A volte pochi giorni non bastano per chiudere un capitolo ed iniziarne uno nuovo; la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne – ricaduta su Ciro Solimeno – non ha infatti spento l’attenzione sul percorso dell’ormai ex tronista che, secondo qualcuno, non sarebbe affatto felice e convinta di come ha concluso il percorso del dating show di Canale 5. Il punto è ancora Gianmarco Steri, fresco dell’onore e onore di nuovo tronista di Uomini e Donne. A far sentire il suo punto di vista è Karina Cascella, volto storico della trasmissione di Canale 5 sia come protagonista che come opinionista. Dopo aver osservato la prima intervista di coppia a Verissimo, lo scorso fine settimana, ha infatti offerto il suo punto di vista mediante una serie di interrogativi piuttosto allusivi.

Karina Cascella: “Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Avevo pregiudizi, ora…”/ “Spero scelga Gianmarco!”

“Ma solo io ho la sensazione guardando quest’intervista che a Martina siano brillati gli occhi quando ha parlato di Gianmarco?”. Inizia così Karina Cascella – come riporta Isa e Chia – il post pubblicato sui social volto a commentare la prima intervista di coppia di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Verissimo. Un pensiero che si arricchisce con ulteriori interrogativi piuttosto piccati: “Solo io penso che sia pentita della sua scelta e solo io penso che a breve si lasceranno e lei tornerà a corteggiare Gianmarco (adorerei troppo) perchè in realtà voleva lui e non è convinta? Boh, ho questa sensazione”.

Temptation Island, Karina Cascella contro Lino Giuliano: “Uno come te in un reality? No!”/ Lui: “Fallita"

Karina Cascella spera nel ‘ritorno’ di Martina De Ioannon per Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Insomma, per Karina Cascella non sarebbe del tutto finita tra Marina De Ioannon e Gianmarco Steri nonostante la scelta a Uomini e Donne sia ricaduta su Ciro Solimeno. Successivamente – come racconta Isa e Chia – l’ex opinionista del dating show ha infatti rincarato la dose: “Si vedeva proprio che da parte di Martina c’era una difficoltà pazzesca nel momento della scelta… Era lì che rimarcava sulla distanza, sui dubbi”.

Karina Cascella spera dunque che il prossimo capitolo della vicenda sia un ‘dietrofront’ da parte di Martina De Ioannon che, pentita della scelta a Uomini e Donne in favore di Ciro Solimeno, andrebbe dunque a corteggiare l’attuale nuovo tronista: Gianmarco Steri. “…Io ho proprio questa sensazione e immagino già la scena e gli occhi di lui”. A questo punto, vedremo se la ‘sceneggiatura’ di Karina Cascella avrà luogo anche nella realtà.

Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini vuole Karina Cascella come opinionista/ Rebecca Staffelli a rischio?