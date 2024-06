Karina de L’Isola dei Famosi 2024 sorpresa alla mamma/ “Non vado a casa da 3 anni, quest’estate la rivedrò”

Karina Sapsai a L’Isola dei Famosi 2024 ha parlato della sua famiglia e in particolare della mamma a cui è legatissima. La modella, tra le ultime naufraghe approdate sulle bianche spiagge dell’Honduras, ha saputo nel corso delle ultime settimane conquistare il cuore dei naufraghi, ma anche del pubblico da casa che ha scorto in lei un’anima limpida e libera. La sua dolcezza è venuta nuovamente fuori quando ha parlato della sua famiglia e della mamma che non vede da circa 3 anni. Una lontananza difficile, ma che la modella non è riuscita a colmare per svariati motivi: a cominciare dalla terribile pandemia da Covid-19 che ci ha visto tutti isolati per via del lockdown e del distanziamento sociale e successivamente per impegni di lavoro.

ELIMINATI ISOLA DEI FAMOSI 2024, CHI SONO?/ Karina Sapsai sconfitta al televoto da Artur e Samuel

Dopo L’Isola dei Famosi però Karina Sapsai è pronta a tornare a Vladivostok, una città situata nell’estremo oriente della Russia, per riabbracciare la sua famiglia e la mamma.

Karina Sapsai a L’Isola dei Famosi 2024: “non abbraccio mamma da 3 anni”

“Io non vado a casa da 3 anni” – inizia così il discorso che Karina Sapsai fa agli amici naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024. La modella per problemi legati al covid e al lavoro è mancata da casa non potendo così vedere la sua famiglia e la sua mamma. “Mi sono persa completamente dalla testa. Dal 2020 non vado a casa, adesso quest’estate organizzo un viaggio e sto a casa un mese e mezzo. Poi mia mamma ha compleanno il 30 di luglio e vado a farle una sorpresa con un grande bouquet di fiori. Le piacerà sicuramente” – ha detto visibilmente emozionata al solo pensiero di poter riabbracciare la sua mamma. Un gesto molto tenero e carino quello di Karina che è pronta a riabbracciare la madre dopo tre anni.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, SEMIFINALE/ Eliminati e diretta: Karina battuta da Artur al televoto

Sui social sono tantissimi i commenti di stima ed affetto per la modella: “è arrivata tardi per vincere ma a me lei piace …” scrive un utente, mentre un altro precisa – “Karina mi piace, è uno spirito libero, peccato che nel gioco è arrivata tardi, La conosco personalmente, e posso assicurarvi che Karina Sapsai è così come la vedi, dolcissima e pronta ad aiutare il prossimo”. Infine c’è chi fa il tifo per lei essendo in nomination: “Karina mi piace molto….peccato sia entrata alla fine. Votiamo per lei!!!!!! Mi piacerebbe arrivasse in finale con Edoardo Stoppa e Aras”.

Manila Nazzaro, chi è e marito Stefano Oradei/ Il matrimonio e la clamorosa assenza dell'amica Matilde Brandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA