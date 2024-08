E’ finita per davvero la storia tra l’esterno olandese Rick Karsdorp e la Roma, il calciatore che non ha mai goduto di particolare stima da parte del tifo giallorosso si è svincolato dal club capitolino, ponendo fine all’avventura romana, come comunicato ufficialmente dal club dei Friedkin in una nota diramata nelle scorse ore: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022” si legge nella nota scritta dal club che in passato era di proprietà della famiglia Sensi e poi di James Pallotta, prima di finire tra le mani dei Friedkin nel 2020.

Dopo il comunicato ufficiale della Roma è arrivato anche il messaggio di Karsdorp: “Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città, questo mi rende molto orgoglioso, ciao Roma!”. Per il calciatore olandese però potrebbero aprirsi ora le porte di un altro club italiano, visto che l’Atalanta starebbe osservando lo svincolato, a maggior ragione in caso di possibile addio di Davide Zappacosta.

Karsdorp verso l’Atalanta? La Dea si era mossa anche in passato

L’interesse dell’Atalanta per Karsdorp non è cosa nuova nel calciomercato, visto che già in passato la Dea si era mossa per l’esterno olandese poi finito alla Roma nel corso degli anni. TuttoAtalanta, portale dedicato al mondo riguardante l’Atalanta in tutte le sue sfaccettature, ha ricordato come il club allenato da mister Gasperini avesse messo nei radar il calciatore già nel 2017, prima che approdasse alla Roma.

Per questo in caso di addio di Zappacosta l’ipotesi Karsdorp torna a farsi largo dalle parti di Zingonia, con riflessioni che sarebbero attualmente in corso in vista di queste ore finali di calciomercato: “Con Karsdorp sul mercato a parametro zero, l’Atalanta tiene d’occhio questa situazione, potrebbe rappresentare un’occasione interessante per completare la rosa in vista della prossima stagione, soprattutto se le trattative per Zappacosta dovessero concludersi con un trasferimento al Napoli” si apprende da Tuttoatalanta che aggiorna sulla possibilità di vedere il calciatore a Bergamo già nei prossimi giorni, anche se appunto molto dipenderà dall’eventuale uscita dell’esterno bergamasco che avrebbe in mano alcune proposte per proseguire lontano dalla Lombardia la carriera, vedremo se arriveranno annunci sorprendenti in questo rush finale di trattative che ha già visto l’Atalanta come protagonista assoluta.

