Katarina Raniakova “Alex Belli mi ha minacciata e attaccata”/ “Diffida? Non so nulla”

Katarina Raniakova, prima (e unica visto che le nozze con Delia sono simboliche) moglie di Belli è spesso in tv per parlare del suo ex. E le parole dedicate ad Alex non sono proprio lusinghiere. La Raniakova, infatti, ha dato un quadro ben poco idilliaco di quello che è stato il loro matrimonio. Soprattutto, non ha lesinato nel criticare senza troppi giri di parole Alex. A difendere l’attore c’è Stella, la sua amica speciale. Ed è proprio lei che ha consegnato alla Raniakova un messaggio chiaro e tondo… Stella, anche conosciuta come Starlight, la bionda amica speciale di Alex e Delia, ha replicato ai commenti di Katarina. Le ha chiesto come mai, dopo aver ottenuto il tanto atteso divorzio e ricevuto una diffida è ancora in tv a parlare dell’ex. Aggiungendo poi che, quello, era messaggio che le doveva dare e così ha fatto. Come a far intendere, dunque, che quelle parole, presumibilmente, fossero di Alex.

Frase che, però, non ha certo turbato la Katarina Raniakova. Lei, infatti, ricorda il diritto di esprimere il suo pensiero quando e come vuole. «Viviamo in un paese libero dove c’è diritto di parola. Come lui mi ha minacciata, urlata e attaccata, così io sono libera di andare dove mi pare e dire quello che penso. Io per adesso di questa diffida non so proprio niente». Katarina aggiunge anche che, quella ricevuta, non era una diffida. E, a prescindere, Alex può tranquillamente continuare a mandare tutte le diffide che vuole, tanto lei le ignorerà. Lui non può comandare tutti e decidere quando poter parlare o meno. «Basta pensare di comandare te, me, Delia e Soleil! – ha continuato la modella – Non siamo tutte noi al suo comando. La figura peggiore la fa quando manda te qui a difenderlo e a parlare per lui».

KATARINA RANIAKOVA DIFFIDATA DA ALEX BELLI? LA REPLICA DI STELLA STARLIGHT: “NON CREDO CHE TI ABBIA MINACCIATA”

Immediata la replica a Katarina Raniakova della bionda Starlight: «Non credo proprio che ti abbia minacciata o attaccata. Guarda non è possibile che sia successo, fidati. Sì hai ricevuto una bella diffida. Lui mi ha specificato che ti ha diffidata grazie ad un suo avvocato. Dai non puoi sempre parlare male di lui. Assolutamente nessuno è al suo comando. Lui lascia la libertà a tutte di stare con lui o di andare via». Ha poi continuato dicendo che Alex non avrebbe mai trattenuto Katarina in Factory e lei, infatti, se ne sarebbe poi andata. Chiude chiedendo perché lei, piuttosto, non parli mai delle cose belle vissute con Belli.

«So che ne avete vissute tantissime. Tu invece – ha aggiunto Stella – parli solo delle cose brutte. Ogni matrimonio è fatto di lati spiacevoli e di altri bellissimi. Ricorda che sono cinque anni che non stai con lui quindi basta». Chi delle due ha ragione? Ma, soprattutto, quali saranno le prossime evoluzioni di questo “tira e molla” televisivo che un po’, diciamolo, sembra lo spin-off dell’infinita storia del triangolo Alex/Belli/Sorge? Non ci resta che attendere.



