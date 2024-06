Kate Middleton come sta, spunta una lettera: “Tornerò presto”/ Kensington Palace: “Si sta riprendendo a casa”

Kate Middleton tornerà presto: ad assicurarlo è la stessa principessa del Galles, sulle cui condizioni di salute c’è sempre grande attenzione, non solo in Gran Bretagna, ma in tutto il mondo. Da quando è stata rivelata la diagnosi di cancro e la chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo, in molti si chiedono come sta affrontando la malattia e quando tornerà. Oggi era attesa per salutare le Irish Guards di cui è colonnello per volontà di re Carlo, ma essendo convalescente per il cancro da gennaio ha preferito scrivere una lettera alle sue “guardie”, che riporta come firma «Colonnello Catherine».

Proprio un anno fa Kate Middleton venne nominata dal comandante in campo e si mostrava con un vestito verde speranza, ma la sua assenza odierna comunque non è una sorpresa, visto che i tempi di recupero previsti sono lunghi. Le sue parole, però, infondono ottimismo tra i sudditi, visto che, oltre a dirsi onorata per il ruolo e «davvero molto dispiaciuta» per la sua assenza alla Colonel’s Review di quest’anno, ha detto di confidare «di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto».

IL COMPLEANNO DEL RE E GLI AGGIORNAMENTI DA PALAZZO

Sono quelle due parole a riaccendere la speranza dei britannici di rivedere Kate Middleton davvero «molto presto». Tra l’altro, tra una settimana a Londra è in programma una festa molto speciale, il compleanno ufficiale del re Carlo III. Infatti, la consuetudine vuole dai tempi di re Giorgio che il sovrano celebri il suo compleanno ufficiale a giugno dopo quello che cade il giorno di nascita. Si tratta del noto Trooping the Colour, che prevede che la famiglia reale si affacci al balcone di Buckingham Palace per un saluto.

Ecco, nel Regno Unito c’è sicuramente il desiderio di un’apparizione di Kate Middleton, magari solo per un saluto al balcone, ma al momento resta la prospettiva di un ritorno tra qualche mese, ad autunno. Nel frattempo, qualche aggiornamento lo fornisce Kensington Palace, che riguardo le condizioni di salute della principessa del Galles ha assicurato che «si sta riprendendo a casa, grata del tempo che le viene concesso».

