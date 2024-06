Kate Middleton, come sta? William rivela: “Si sente meglio”/ Ma in Usa: “Potrebbe non tornare più come prima”

Tanti dubbi e poche certezze sulle condizioni di salute di Kate Middleton: si sa poco su come sta la principessa del Galles, ma non mancano le indiscrezioni che alimentano le voci. Nelle ultime ore è trapelata la notizia dell’arrivo del principe William al matrimonio di Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, e Olivia Henson, senza la moglie. Infatti, sta partecipando all’evento senza la principessa, che continua a restare lontana dai riflettori mentre proseguono le cure, la chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo dopo la diagnosi di cancro.

Ma in Rete sta facendo il giro anche il video di William che ieri parlando con un veterano della Seconda guerra mondiale, durante una commemorazione del D-Day a Portsmouth, ha dichiarato che la moglie si sente meglio e che le sarebbe piaciuto prendere parte all’evento. Poche parole sulle condizioni di salute di Kate Middleton che aiutano a rassicurare i sudditi in una fase in cui circolano notizie contrastanti.

LE VOCI DAGLI USA SUL RITORNO DI KATE MIDDLETON, COME STA?

Una fonte citata da Us Weekly ha rivelato che Kate Middleton potrebbe non ricoprire più il suo ruolo reale come faceva prima della diagnosi del cancro, perché potrebbe non essere più in grado di riprendere le sue funzioni come prima. Questo non vuol dire che non tornerà mai più, ma solo che le sue funzioni potrebbero cambiare.

Comunque servirà il via libera dei medici, per il momento sicuramente non prenderà parte alla parata militare in programma domani, la Colonel’s Review, che precede le celebrazioni del compleanno di re Carlo III dove, secondo il Mirror, potrebbe però apparire sul balcone per un saluto, se si sentirà bene. Un’altra fonte ha aggiunto che Kate Middleton starebbe rinunciando a diversi incontri per evitare contatti e scongiurare il rischio di ammalarsi, ma sarebbe comunque attiva e il suo recupero starebbe proseguendo bene, tanto che c’è chi sbilancia riguardo il fatto che sarebbe sulla via della guarigione.

