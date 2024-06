Kate Middleton, come sta?/ Antonio Caprarica: “La situazione è seria, tumore ad uno stadio molto avanzato”

Si susseguono rapide la indiscrezioni sulla famiglia reale britanni, tra le malattie che affliggono Re Carlo III e Kate Middleton, ma anche l’ormai imminente compleanno del sovrano, il matrimonio del Duca di Westminster del prossimo venerdì e lo sfratto da parte del Re di suo fratello Andrea: tutti eventi (sfratto escluso) in qualche modo collegati tra loro e che aprono a nuovi dubbi sullo stato di salute della principessa del Galles. Questioni che sono tornate tutte centrali nella diretta del 5 giugno 2024 di Pomeriggio 5 in cui è intervenuto – tra gli ospiti – anche il giornalista Antonio Caprarica, da sempre fonte attendibile e quasi inesauribile di indiscrezioni e scoop sui reali inglesi e che sembra essere entrato in possesso di aggiornamenti scottanti su come sta la principessa Kate Middleton.

Prima di arrivare alle novità (o presunte tali) sulla principessa del Galles vale la pena fare un passo indietro allo scorso gennaio, quando durante un intervento all’addome ha scoperto la presenza di un tumore che si ipotizza essere al collo dell’utero. Il caso era scoppiato dopo che Kate Middleton per diversi mesi non si era fatta vedere in pubblico, per poi pubblicare un breve video – con il volto sciupato e sbiancato – nel quale spiegava del tumore chiedendo di rispettare la sua privacy.

Antonio Caprarica: “Come sta Kate Middleton? La situazione è seria”

Da quel momento attorno alla salute di Kate Middleton grava un silenzio assoluto da parte dei reali, che si limitano a dire che sta lottando e che sta bene. mentre i sudditi continuano a chiedere aggiornamenti su come sta, temendo la peggiore delle notizie possibile. Uno spettro che – almeno in Italia – si è allungato dopo le ultime rivelazioni da parte di Antonio Caprarica che, partendo dal compleanno del Re sottolinea che “in realtà nessuno è in grado di dire se [Kate Middleton] ci sarà o meno”.

Secondo l’esperto, infatti, le condizioni della principessa del Galles “sono serie” e seppur tutti – dai curiosi fino ai reali – si auspichino una sua pronta guarigione e “un lieto fine”, per ora resta impossibile “dire o prevedere se tra 10 giorni sarà sul balcone oppure no“. Un pochino più approfondito, invece, il discorso fatto dallo stesso Caprarica ai microfoni di Oggi, dopo oltre a ribadire – almeno “da quello che so io” – che la situazione di Kate Middleton “è effettivamente allarmante” ha anche spiegato che “la malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere” e non nasconde che la situazione “agita molto i circoli reali vicini alla famiglia”.

Tuttavia, da una disgrazia potrebbe nascere anche una riconciliazione perché secondo Caprarica ciò che tutti i sudditi si stanno chiedendo “dopo 5 mesi che Kate Middleton non compare in pubblico” – con un precedente che “non è mai successo prima in epoca moderna” – è se si possa arrivare ad un “ritorno di Harry“. Ipotesi plausibile secondo l’esperto, non fosse che “il problema è sua moglie Meghan Markle. Per lei la Gran Bretagna è morta, non vuole metterci piede [e] non sarà semplice convincerla a tornare”.

Spostandoci dall’altra parte dell’oceano, invece, altre indiscrezioni sulle condizioni di salute di Kate Middleton arrivano anche da presunte “fonti vicine alla Casa reale” che avrebbero rivelato a Us Magazine che la principessa si sentirebbe “abbastanza forte da essere molto coinvolta con i bambini” dimostrandosi – nonostante la malattia – “un genitore attivo”; con una seconda fonte che parla di una guarigione che “sta andando bene” e di un riservo da parte di Kate Middleton dovuto soprattutto al fatto che “è suscettibile alle malattie e non vuole ammalarsi”.

Nessuna tre le fonti di Us Magazine ha risposto alle domande sul suo ritorno sulle scene pubbliche, anche se uno si è lasciato scappare che “potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima” con il suo staff che starebbe cercando di capire cosa riuscirà a sopportare “dopo il suo ritorno”. Resta ferma – sulla bocca di tutte le fonti – la richiesta di “privacy” già fatta da Kate Middleton lo scorso marzo, mentre il suo ritorno sarà dettato solamente “dal via libera dei medici“; mentre sulla relazione con William uno conferma che dopo la diagnosi “trascorrono molto tempo assieme e sono più vicini che mai”.











