“Kate Middleton, la situazione è seria”/ Come sta, Caprarica: “Sta comunque reagendo bene alla chemio”

Si parla di Kate Middleton stamane negli studi di Mattino 4, e ospite vi era Federico Gatti, noto inviato di Mediaset a Londra: “Kate sarebbe dovuta essere presente alla parata Trooping the color in programma nel weekend ma non potrà partecipare ed ha mandato una lettera”.

“C’è stato un avvistamento nel Norfolk – ha continuato Gatti – ed è sembrata in buona salute, io sono molto scettico su queste cose ma questo è stato un articolo firmato di un giornale locale quindi io sono incline a riconoscere la veridicità di queste parole. Ad oggi a 4 giorni dalla parata il palazzo non ha ancora escluso la presenza di Kate Middleton categoricamente anzi qualcuno ha detto che potrebbe apparire sul palazzo di Buckingham Palace”.

KATE MIDDLETON, IACOBINI: “TROPPE ILAZIONI SU DI LEI”

Sivana Iacobini, ospite in studio, aggiunge: “Queste indiscrezioni servono anche per smentire le illazioni circa il fatto che Kate Middleton sarebbe in procinto di fare un secondo intervento come detto da un giornale spagnolo. In genere la casa reale reagisce con notizie positive, e anche il gossipi sul fatto che William sia un traditore è veramente pessimo nei confronti della coppia”. E Gatti ha aggiunto: “Secondo la stampa spagnola il Re Carlo doveva essere morto tre mesi fa, e la regina Camilla dice invece che sta lavorando come un matto”.

Così Antonio Caprarica: “Sono appena tornato da Londra ed ho sentito amici molto informati secondo cui le condizioni di Kate Middletone sono serie, le reazioni alla cura sono comunque positive, ma l’apparizione… lo sappiamo tutti cosa vuol dire fare la chemioterapia, quindi dipende dalle sua condizioni, la situazione è appesa ad un filo e per la casa reale è una situazione molto grave, visto che un William senza Kate Middleton al fianco è davvero difficile da pensare”.

KATE MIDDLETON, SIGNORETTI: “IN SPAGNA PARLANO DI UNA SECONDA OPERAZIONE”

Riccardo Signoretti noto giornalista esperto di cronaca rosa, racconta invece una realtà differente: “Noi raccogliamo le voci che girano all’estero, in Inghilterra non possono scrivere tutto soprattutto per quanto riguarda le condizioni di salute, all’estero arrivano notizie molto serie sulla salute, si parla di un altro intervento dichiarato da fonti interne alla famiglia reale inglese, e poi si parla anche di una crisi di matrimonio con William, sembra che il Principe sia sempre fuori tutti i weekend”.

Caprarica ha poi risposto: “Signoretti dice ‘si dice’, ‘voci’, ‘chiacchiere’, sappiamo benissimo che il mondo attorno alla corona è piena di voci e chiacchiere, la stampa spagnola dà sempre una immagine disastrosa della famiglia reale, c’è ancora un aspro contenzioso fra Spagna e Inghilterra, quindi…”. Riccardo Signoretti aggiunge: “Comunque la cartella clinica di Kate Middleton non ce l’ha nessuno, nemmeno Caprarica”. Giacobini ha concluso ritornando a parlare di Re Carlo III: “Sta viaggiando e la moglie lo ha un po’ sgridato perchè fa troppo”. Attendiamo ulteriori aggiornamenti sulla vicenda nei prossimi giorni.

