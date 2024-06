Kate Middleton come sta: ci sarà alla parata Trooping The Color?/ “C’è una flebile speranza…”

Si parla di Kate Middleton stamane negli studi di Mattino 4, alla luce del Tropping The Coloro di domani, la celebrazione del compleanno del Re Carlo. Ci sarà Kate Middleton alla grande parata? Federico Gatti a riguardo spiega: “Al momento Buckingham e Kensington Palace non hanno ancora negato, ecco perchè c’è una flebile ma presente speranza che possa ritornare anche solo per un saluto sul balcone, nessuna illusione ma sono voci fra addetti ai lavori, sarebbe meraviglioso se ci fosse”.

Kate Middleton come sta, spunta una lettera: "Tornerò presto"/ Kensington Palace: "Si sta riprendendo a casa"

In studio sir Nunzio Alfredo D’Angieri, che ha invece commentato: “La principessa Kate Middleton ha dei problemi fisici ma sappiamo che si sta rimettendo molto bene, molti parlano, fanno dalle supposizioni, ma non può passare nulla se non lo dice la corona, Gatti lo sa bene, e ovviamente se non è ancora uscita alcuna notizia ufficiale è probabile che la principessa non ci sarà, però c’è Re Carlo che è una bella cosa”.

Kate Middleton, come sta? William rivela: "Si sente meglio"/ Ma in Usa: "Potrebbe non tornare più come prima"

KATE MIDDLETON COME STA? “SI STA RIMETTENDO BENE…”

Pupi D’Angieri ha continuato: “Tutti e due si stanno rimettendo molto bene devo dire, io conosco re Carlo dal 1986, potevo dire che era un amico ed ora che è diventato re non si può dire. L’ho visto tre mesi fa, stava non male. Lui ha fatto la radioterapia e poi sta facendo la chemio, dove l’ho incontrato? Non posso dirlo, è un segreto”.

In collegamento anche Massimo Borgnis che ha voluto smentire la notizia di un William sempre in giro nei weekend, lontano da Kate Middleton: “Nulla di vero è un pettegolezzo vecchio di anni, se c’è stata una crisi è stata sicuramente superata da quel che ne so io, in un momento così delicato William è troppo intelligente per fare un’uscita fuori posto, io non credo a questa storia ma di sicuro se ci fosse una cosa del genere nessuno lo farebbe mai in questo momento”.

Kate Middleton, come sta?/ Antonio Caprarica: "La situazione è seria, tumore ad uno stadio molto avanzato"

KATE MIDDLETON COME STA? “I GOSSIP SU WILLIAM SONO FAKE…”

“Rose Hanbury ha incontrato Camilla? – ha proseguito Borgnis – la monarchia inglese è una famiglia relativamente piccola, si incontrano sempre tutti, questo incontro è una cosa assolutamente formale”. Di nuovo D’Angieri: “Non è possibile questo gossip, William ha un doppio problema famigliare, il regno è il regno e ci sono delle regole. Edoardo VIII quando la regina divenne regina le disse che prima c’era la corona e poi tutto il resto, e loro non farebbero mai nulla contro la corona. Carlo e Diana? In quel caso Diana non era adatto a fare la regina, era una situazione diversa”.

Si parla infine di Harry e Megan a Mattino 4, con i vari ospiti che sottolineano come gli stessi non siano affatto amati in Inghilterra soprattutto dopo l’allontanamento, il trasferimento negli Stati Uniti e il famoso libro del figlio di Diana che ha provocato un terremoto a livello mondiale. Per Pupi D’Angieri: “Finchè Harry non divorzia non potrà “tornare””. Chiaro indizio di quale sia il sentiment verso la coppia “in esilio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA