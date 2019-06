Kate Middleton e William tornano a casa/ Video, Charlotte piange di gioia: “Mamma”

Kate Middleton e William d’Inghilterra tornano a casa e la piccola Charlotte piange. Ha fatto il giro del mondo il filmato condiviso da una fan page dei duchi di Cambridge che mostra il loro ritorno a casa, nella tenuta di campagna di Anmer Hall, dopo un incontro ufficiale nella contea di Cumbria, nel Nord-ovest dell’Inghilterra. Nella breve clip William e Kate tornano a casa percorrendo abbracciati l’enorme prato che circonda la tenuta, mentre, poco più in là, ad attenderli ci sono i loro tre bambini, i piccoli George, Charlotte e Luis. È a questo punto che nel video si sente un pianto disperato: si tratta della loro secondogenita, che dopo giorni di attesa non vede l’ora di poter riabbracciare i suoi amati genitori. Il duca e la duchessa di Cambridge girano il mondo, passando diverso tempo – come etichetta impone – lontani dai loro figli; ma quando tornano a casa sono semplicemente una mamma e un papà come tanti, amatissimi dai loro tre bambini.

L’urlo di gioia

Nei giorni scorsi, Kate Middleton e William d’Inghilterra si erano recati nella contea di Cumbria per mettere in risalto le capacità di recupero e lo spirito delle numerose comunità agricole che operano nel Lake District. Il posto in questione si trova a una distanza approssimativa di 300 miglia da Kensington Palace, dove George, Charlotte e Luis attendevano con pazienza il loro ritorno. Proprio per questo, si legge si Hellomagazine.com, il duca e la duchessa di Cambridge avrebbero fatto il possibile per tornare a casa al più presto: sono stati infatti avvistati mentre scendevano da un elicottero, prima di cercare di raggiungere casa in tutta fretta e riabbracciare i loro amati bambini. Il video che li immortala è stato girato da un fan della loro famiglia, appostato nei Kensington Gardens mentre l’elicottero atterrava. Chi ha avuto la possibilità di assistere alla scena dal vivo è inoltre certo di aver sentito la piccola Charlotte piangere di gioia, mentre dalla tenuta si udiva chiaramente urlare “mamma!”. Di seguito il filmato che immortala la scena.

The kids were waiting for William and Kate to return from Cumbria and you can kinda here what I’m 99.9% sure is Charlotte giggling and saying ‘Mama’ 🥺 pic.twitter.com/I2xipeGKqZ — Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) 15 giugno 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA