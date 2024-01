Kate Middleton in ospedale, che cos’ha la moglie del Principe William?/ Ultime ipotesi: “Diverticolite acuta”

Kate Middleton, ricoverata in ospedale: come sta e cosa ha la moglie del Principe William

Kate Middleton sta male, la moglie del futuro erede al Trono del Regno Unito, il Principe William, è ricoverata da un paio di giorni in ospedale per un’operazione all’addome ma sulle sue reali condizioni di salute vige il massimo riserbo. La Casa Reale inglese con un comunicato si è limitata ad annunciare solo che la Principessa del Galles è stata ricoverata nei giorni scorsi presso la London Clinic per un intervento chirurgico addominale già programmato. Inseguito è stato rivelato che l’operazione è stata un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci-quattordici giorni. Ma perché la principessa Kate è stata ricoverata in ospedale?

In questi giorni sono state fatte molte supposizioni, ma adesso a fornire l’ultima ipotesi più dettagliata e verosimile sulle condizioni di salute di Kate Middleton, moglie del Principe William, ci ha pensato l’esperto della Casa Reale inglese Antonio Caprarica. Il FattoQuotidianoMagazine, infatti, riporta la tesi del giornalista: “Una delle ipotesi più accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto ad una diverticolite acuta.” Questa sembra l’ipotesi più accreditata, smentita dunque una causa di natura oncologica o l’isterectomia.

La Principessa del Galles Kate Middleton ha la diverticolite acuta? Cos’è e come si cura

Kate Middleton è ricoverata in ospedale ed è stata operata per una diverticolite acuta. Queste sono le dichiarazioni che il FattoQuotidiano Magazine attribuisce ad Antonio Caprarica. Su che cos’è la diverticolite acuta, invece, ADNkrons ha chiesto al professor Maurizio Vecchi, ordinario di Gastroenterologia all’università Statale di Milano, di cosa si tratta, i sintomi più comuni e quando è necessario un intervento chirurgico. La diverticolite acuta è, come suggerisce la parola stessa, un’infiammazione più o meno grave del diverticolo (piccola ernia della mucosa intestinale) con una perforazione che può essere piccola o grande. I sintomi generali sono dolori addominali ed in genere è sufficiente una cura antibiotica con una corretta dieta.

Nei casi più gravi, però, quando la terapia antibiotica non è sufficiente è necessario ricorrere all’intervento chirurgico perché l’infiammazione si diffonde e quindi bisogna intervenire con la resezione di quel tratto di colon che ha i diverticoli infiammati. Molto probabilmente questo è stato il caso di Kate Middleton. Stando ai comunicati ufficiali della Casa Reale inglese l’operazione della moglie dell’erede al Trono William è andata bene ma adesso l’attende un lungo periodo di recupero.











